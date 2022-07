Otkako je u utorak u Bruxellesu, na sastanku Vijeća za ekonomske i financijske poslove EU-a (ECOFIN) Hrvatskoj službeno podignuta rampa za ulazak u europodručje 1. siječnja 2023. godine te određen tečaj konverzije, mnogi se bave preračunavanjem svega i svačega iz kuna u eure. Od namirnica i goriva - iako je to uzaludan posao jer će do kraja godine inflacija iz tjedna u tjedan diktirati njihove cijene - pa do plaća koje će nam od siječnja sjedati na račune.

Građane, razumljivo, zanima koliko će im iznositi dohoci i prihodi kada bude uveden euro, pripremajući se za psihološke šokove koji će uslijediti kada im četveroznamenkasta primanja postanu troznamenkasta. Oni kojima su sadašnje plaće u kunama peteroznamenkaste vjerojatno neće doživjeti slične šokove kada im u eurima budu skresane za jednu znamenku.

Prosječna plaća 1001,66 euro, a mirovina 404,60 eura

Primjerice, prosječna neto plaća, ona iz travnja koju je Državni zavoda za statistiku (DZS) posljednju objavio, iznosila je 7.547 kuna, a u eurima iznosi 1001,66 eura. Ona stvarnosti bliža, medijalna plaća, u neto iznosu od 6.290 kuna u eurima iznosi 834,83. Minimalna neto plaća od 3.750 kuna preračunata iznosi 497,71 eura. Iznos prosječne mirovine u svibnju bio je 3048,46 kuna, a kada bi danas bila isplaćena u eurima iznosila bi 404,60.

S druge strane, voajerska znatiželja javnosti često biva usredotočena na plaće najviših državnih dužnosnika. Pa da joj udovoljimo, a i pomognemo samim dužnosnicima ako zbog obaveza još nisu sami stigli u TEČAJNOM KALKULATORU na novootvorenoj web-stranici euro.hr provjeriti kolika im je plaća u eurima, učinili smo to umjesto njih. Evo iznosa…

Andrej Plenković, predsjednik Vlade RH

23.157,53 kuna - 3.073,53 eura

Gordan Jandroković, predsjednik Hrvatskog sabora

2.3718,15 kuna - 3.147,94 eura

Budući da nema jedinstvene plaće zastupnika u Hrvatskom saboru zbog različitih prireza koje plaćaju u svojim mjestima prebivališta te različitih vrsta dodataka, istaknuli smo samo "prvog među jednakima" - predsjednika Sabora.

Zoran Milanović, predsjednik Republike Hrvatske

26.674,54 kuna - 3.540,32 eura

Miroslav Šeparović, predsjednik Ustavnog suda RH

27.726,24 kuna - 3.679,90 eura

Radovan Dobronić, predsjednik Vrhovnog suda RH

27.439,22 kuna - 3.641,81 eura

Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke

48.502,37 kuna - 6.437,37 eura

Slavko Tešija, viceguverner HNB-a

49.010,34 kuna - 6.504,79 eura

Tešiju ističemo jer su mediji nedavno pisali o njemu kao najbolje plaćenom javnom službeniku u Hrvatskoj. Inače ga, vjerojatno, ne bi uočili.

Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik Vlade

21.461,69 kuna - 2.848,46 eura

Budući da ni ministri u Vladi, iz istih razloga kao zastupnici u Hrvatskom saboru, nemaju jedinstvene plaće, uzeli smo za primjer Božinovića jer je stažom jedan od najiskusnijih članova Vlade.

Robert Hranj, načelnik Glavnog stožera oružanih snaga

25.304,12 kuna - 3.358,43 eura

Tomislav Tomašević, gradonačelnik Zagreba

17.466,32 kuna - 2.318,18 eura

Zvonimir Frka Petešić, predstojnik Ureda predsjednika Vlade RH

16.745,11 kuna - 2.222,46 eura

Frku Petešića uvrstili smo u ovaj izbor državnih i javnih službenika jer mu je tečajni kalkulator poput slot aparata u kasinu izbacio sve iste brojeve u redu (zanemarimo cente iza zareza) pa lakše od ostalih kolega može zapamtiti kolika mu je plaća u eurima.