Kao što je i najavljeno, južina je zavladala Hrvatskom. Temperatura će danas biti iznadprosječno visoka u svim krajevima, a osobito neuobičajena za unutrašnjost i gorje. No, kako je i najavljeno, stiže nam nagla promjena vremena.

Za šest hrvatskih regija sutra je na snazi crveni meteoalarm. S padom temperature kiša će u petak u unutrašnjosti prelaziti u susnježicu i snijeg kojeg do kraja dana može biti i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. U Gorskoj Hrvatskoj već do sredine dana može biti debljeg snježnog pokrivača, objavio je DHMZ u svom upozorenju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegava putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", upozorava se.

Prolazno jaki udari sjevernog vjetra na kopnu u petak početkom dana razmjerno će brzo slabjeti. Na Jadranu će istovremeno zapuhati bura i jačati, najprije na sjevernom dijelu pri čemu podno Velebita uz orkanske udare tijekom petka može donositi snijeg do obale. Vjetrovito će na Jadranu biti i u subotu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mogući prekidi u prometu

Zbog svega navedenog treba računati na različita ograničenja, moguće i prekide u prometu pa stoga pratite prognoze i upozorenja na meteo.hr.

Za vikend uglavnom sunčanije, u nedjelju i smirivanje vjetra te osobito ujutro na kopnu još hladnije, primjereno dobu godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zahladnjenje u drugom dijelu dana

Petak donosi umjereno do pretežno oblačno s povremenom oborinom, ponegdje i grmljavinom. U unutrašnjosti će u noći i ujutro uz pad temperature zraka kiša prelaziti u susnježicu i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača, u gorju i debljeg. Snijeg se očekuje ponegdje i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a nošen vjetrom i uz obalu, moguće i na nekim otocima. Zapuhat će umjeren i jak sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar, u Gorskoj Hrvatskoj s olujnim udarima. Na Jadranu će umjeren do jak jugozapadnjak i jugo već ujutro na sjevernom dijelu okretati na olujnu buru, pod Velebitom i orkansku, a do kraja dana proširit će se duž cijele obale. Jutarnja temperatura zraka na kopnu od 3 do 7, na moru od 10 do 15 °C. Uz zahladnjenje u drugom dijelu dana od -4 do 2, na Jadranu od 3 na sjeveru do 12 °C na krajnjem jugu.

POGLEDAJTE VIDEO: Ludo vrijeme u Hrvatskoj