Bivši istarski župan,čelnik IDS-a te zastupnik u EU parlamentu Ivan Jakovčić nedavno se našao u problemu kad ga je policija zaustavila te provjerom ustanovila da je vozio alkoholiziran. I to prilično, napuhao je 1.61 promil.

Za RTL je nestašni političar otkrio koliko je brzo vozio.

"Pa ja sam običan Istrijan koji voli malvaziju i teran, ali šalu na stranu. Pogriješio sam nisam to smio napraviti. Pozivam svih da kada su u najdražem društvu popiju malo malvazije, muškata, ali neka ne sjedaju za stol… za volan. Neka uzmi taksi, neka pozovu prijatelja jer to nije okej. Ja sam vozio 3 km, vozio sam sporo i zato što sam vozio sporo me policija zaustavila jer sam bio sumnjiv i pazio sam jako, ali to ipak nije u redu ne treba to napraviti", rekao je Jakovčić.