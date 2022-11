Počasni predsjednik IDS-a Ivan Nino Jakovčić rekao je, gostujući u HTV-ovoj emisiji Nedjeljom u 2, kako ima saznanja da ga je bivši premijer i sadašnji predsjednik Zoran Milanović htio smjestiti u zatvor te da se to s njime sprema raščistiti.

''Imam takva saznanja, volio bih to raščistiti s njime. Osoba koja mi je to rekla je iznimno povjerljiva i poznata osoba, još uvijek i danas, tako da neću govoriti o imenima. Ali spremam se s njime to raščistiti'', ponovio je Jakovčić.

'Plenković je jedini ozbiljan političar u Hrvatskoj'

Dodao je da je Milanović u jednom trenutku njegovom prijatelju Veljku Ostojiću, koji je svojedobno dao ostavku na mjesto ministra u Milanovićevoj vladi, napravio vrlo loše stvari. Jakovčić i Milanović imali su turbulentan odnos. Nakon pobjede Kukuriku koalicije, u kojoj su bili i Milanovićev SDP i IDS, na izborima 2011. godine, do razlaza je došlo zbog SDP-ove potpore Damiru Kajinu.

Upitan o tome što misli o Milanoviću kao predsjedniku, Jakovčić je rekao da se radi o vrlo kontradiktornoj osobi te da način na koji on predstavlja državu nije dobar.

''Ja nisam glasao za HDZ nikada, niti hoću, ali danas je jedini ozbiljni političar u Hrvatskoj Andrej Plenković'', rekao je Jakovčić, dodajući da unatoč tome IDS neće ići u koaliciju s HDZ-om.

'Ovakav SDP nikada neće doći na vlast'

Uvjeren je, kaže, da ni Milanović ni Plenković nisu korumpirani političari. Rekao je i da bi jako volio vidjeti Plenkovića na mjestu predsjednika Europske komisije te da bi u tom slučaju sigurno imao podršku njegovih europskih liberala, kao i da su socijalisti uvijek s dosta simpatičnosti i korektnosti gledali prema tome kako je Plenković nastupao jer nije ultrakonzervativan.

Jakovčić je rekao i da poštuje predsjednika SDP-a Peđu Grbina, ali da SDP na način kako sada funkcionira, neće doći na vlast. Bivšeg čelnika IDS-a Borisa Miletića optužio je da mu je zabranio javne nastupe. U emisiji je i odbacio kritike na račun svoje velike imovine.

''Da sam ja uzeo ne jednu kunu, jednu lipu da sam uzeo - i lijevi i desni - jer nijedni me nisu voljeli - znate gdje bih ja bio? Uza sve neke druge političare. U Istri je bilo pokušaja namještanja raznih stvari, a kao što vidite, nijedan istarski političar nije završio u zatvoru'', rekao je.

'Trebalo bi gorjeti da se vratim u nacionalnu politiku'

Objašnjavajući podrijetlo svoje imovine, Jakovčić je rekao da je do kraja osamdesetih radio u Pazinki, a onda otvorio privatnu tvrtku u Austriji i počeo dobro zarađivati. Otkrio je da je u Jugoslaviji znao zarađivati po 250 do 350 tisuća maraka. Rekao je da je novac davao i u dobrotvorne svrhe, ali da o tome ne želi govoriti.

Nije htio otkriti točan iznos koji je dobio za prodaju sela Sveti Juraj, rekavši da je zadovoljan postignutom cijenom, ali je ipak rekao da se radi o iznosu manjem od 3 milijuna eura. Riječ je o selu sa samo tri kuće. Prijatelji su mu, kaže, govorili da je lud što je kupio "takve ruševine".

Jakovčić je danas vijećnik Skupštine Istarske županije, politika ga, kaže, i dalje zanima, ali nema više namjeru baviti se njome na nacionalnoj razini.

''Trebalo bi zaista gorjeti u Hrvatskoj da se vratim u politiku. A kako sad stvari stoje - ne gore'', rekao je.

'Otac me naučio da treba imati čiste ruke'

Otkrio je da mu je otac Božo, koji je bio u logoru u Dachau, kao i na Golom otoku, govorio da se ne bavi politikom, te da ga je naučio nečemu što je važno i u politici i životu - imati čiste ruke. Najavio je da će osnovati vinski muzej između Grožnjana i Motovuna. Unatoč velikoj ljubavi prema vinu, rekao je da nije alkoholičar te dodao da nikad nije probao kokain.

Komentirao je i rat u Ukrajini, rekavši da je ruski predsjednik Vladimir Putin ratni zločinac koji treba biti osuđen te da Hrvatska treba pomoći Ukrajini, s kojom treba pokazati maksimalnu solidarnost.

''To je isto kao kad je Milošević napao Hrvatsku. Ista logika'', rekao je Jakovčić.