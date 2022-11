Jesmo li promijenili navike u krizi, kupujemo li manje i čega se odričemo? Promocija plus provela je ekskluzivno istraživanje za RTL. Kriza, inflacija, svakodnevna poskupljenja – očito su nas natjerali da promijenimo navike, ili barem dio njih.

Promjene kupovnih navika

Najviše je promjena kada su u pitanju odjeća, obuća i nakit, 52,2 posto ispitanih kazalo je da je značajno smanjilo potrošnju, dakle, manje kupuje čak svaki drugi Hrvat. Ali 40 posto (40,9 posto) je zadržalo iste navike u tom aspektu inflacija na njih nije utjecala.

Istodobno, štedimo na putovanjima. Gotovo svaki drugi ispitanik (47,8 posto) smanjio je izdatke za odlazak na odmor. Što znači da biraju jeftinije destinacije ili ostaju doma. Više od trećine troši jednako (38,4 posto). A ima i onih koji su povećali troškove.

Da nam ipak pati društveni život, moglo bi se pravo to iščitati iz podatka da je gotovo 45 posto građana odlučilo manje trošiti na izlaske i druženja. Gotovo isti je postotak onih koji su zadržali stare navike (44,9 posto).

Kultura poklanjanja obitelji i prijateljima za rođendane, blagdane ili čak bez povoda, široko je rasprostranjena u Hrvata, ali kriza je očito i tu imala svoje prste. Manje se kupuje i poklanja, kaže tako 44,3 posto anketiranih, nešto je više onih koji nisu mijenjali navike (47,9 posto).

Više cijene alkohola utjecale su na to da je 44 posto (43,7 posto) smanjilo potrošnju. To nije ni loše ako znamo da smo nacija koja voli popiti. Ipak više je onih koji nisu mijenjali ništa (46,1 posto). Svakodnevno svjedočimo poskupljenjima hrane i uistinu je teško s prosječnim primanjima napuniti potrošačku košaricu, a kamoli s manje od toga ili mirovinom. No jesti se mora pa gotovo 60 posto kupuje iste namirnice kao i prije (59,6 posto).

No bavljenje sportom i hobijima smo smanjili. Kaže tako gotovo trećina ispitanih (30,0 posto), ali više od polovice rekreira se jednako kao i prije (54 posto).

Što je ostalo isto u potrošačkim navikama?

Pa zapravo malo toga, ali evo što smo najmanje promijenili. Jednako plaćamo osiguranje, tako je u 8 od 10 slučajeva (82,2 posto).

Slijedi kozmetika i higijena za osobnu upotrebu (68 posto), elektronički uređaji poput mobitela kojih se očito ne želimo ili bolje reći ne možemo odreći (66,7 posto). Zatim kućanski aparati, jer kad se perilica pokvari nemamo baš izbora (65,1 posto).

Slijedi hrana (59,6 posto) pa namještaj (58,2 posto), unutarnje uređenje (57,4 posto), potom knjige, časopisi i novine (55,0 posto). Potom slijede redom, energenti i voda, gdje više od polovice ispitanika nije posegnulo za osobnim mjerama štednje (54,3 posto). Gotovo polovica pušača nije smanjilo izdatke za cigarete i duhanske proizvode (48,9 posto). Bez obzira na sve to ipak dobar dio potrošača očito je krenuo s promjenom ponašanja.

Istraživanje je za RTL je provela agencija Promocija plus od 02. studenog do 04. studenog na uzorku od 1300 ispitanika u cijeloj zemlji. Standardnu grešku je +/- 2,7 posto i razinu pouzdanosti od 95 posto