IPAK IMA NADE ZA HRVATSKI TURIZAM? Imamo više turista od Grčke, a jedna stvar budi optimizam

U Hrvatskoj Imamo više turista od Grčke, a sve veći broj letova za Hrvatsku budi optimizam

Iako turista nema kao proteklih godina, i je Hrvatska po broju turista bolja od Grčke. Mi 38 posto lanjskog prometa, Grci tek 7. Prednost je svakako što smo autodestinacija, što smo blizu Sloveniji, Austriji, Njemačkoj i Češkoj, javlja RTL.

Na hrvatskoj obali također postoje razlike. Sjeverni Jadran je dosada prolazio bolje od srednjeg, a posebno južnog Jadrana, gdje se s dolaskom Britanaca nadaju i punijim blagajnama.

Murter rekorder Šibensko-kninske županije

Murter je preživio karantenu, a preživjet će i turističku sezonu jer mu se vraćaju stari gosti i dolaze neki novi. “Već 15 godina smo ovdje na Murteru. Prošli smo maltene cijeli Jadran, ali ovdje nam je nešto najljepše”, rekao je Boris Podolski iz Križevaca. “To je bila želja već nekoliko godina i onda stalno su se godišnji odgađali, pa smo rekli idemo ove godine do Murtera”, izjavio je Edi Golik iz Rijeke.

S lipanjskih 60 posto i srpanjskih 76 posto u odnosu na prošlu godinu, Murter je rekorder u turističkom prometu u Šibensko-kninskoj županiji. Ostavili su i minimum zabave.

“Obično su to klapske promenade i više domaće klape iz Murtera i Zadarske županije koje zabavljaju naše goste jer ako smo već otvorili se za sezonu, ne smijemo ni goste pustiti da ne uživaju u onome što Murter nudi”, poručio je Toni Turčinov, načelnik Općine Murter-Kornati.

Struktura gostiju

I na ostatku šibenskog priobalja struktura gostiju je slična lanjskoj. “U svakom slučaju Nijemci koji su nam se vratili s nekakvih 80 posto prošlogodišnjeg prometa, za njima tradicionalno Slovenija, Češka, Poljska, Austrija”, rekla je Željana Šikić, direktorica TZ Šibensko-kninske županije.

To potvrđuje činjenicu da su srpanjske kapacitete punile bliže autodestinacije zbog čega Istra i Kvarner imaju bolje rezultate od Dalmacije kojoj bi turističku krvnu sliku moglo popraviti uspostavljanje zračnih veza s Velikom Britanijom, Skandinavijom i Francuskom.

“Taj aviopromet se upravo počeo događati, intenzivirati u proteklih nekoliko dana, a to je vrlo značajno za onaj južniji dio Hrvatske, dubrovačko područje, splitsko-dalmatinsku županiju s otocima”, izjavio je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.

Jedinstvena ‘last minute’ godina

Na splitskim ulicama se to već vidi. “Moji prijatelji su prije bili i zato sam došao, a oni su došli zato što je grad prekrasan, ima sjajne turističke atrakcije, plaže su prekrasne, a ljudi jako ugodni”, kazao je Henry iz Norveške. “Došli smo zbog sunca, predivnih plaža, jeftinih letova i jeftinog smještaja”, rekli su Peter i Ana iz Nizozemske.

S lipanjskih 20 posto, u srpnju je Splitsko-dalmatinska županija dogurala do 47 posto lanjskog prometa. “Onaj klasični turizam gdje je sve bukirano pa rezervacije idu, toga više nema. Dakle, ovo je stvarno jedna jedinstvena last minute godina, posebno to važi za hotelijere i hotele koji su sada otvorili. Neki nisu otvorili, neki su otvorili sad u sedmom, oni doslovno žive od last minutea”, poručio je za RTL Joško Stella, direktor TZ Splitsko-dalmatinske županije.

Zahvaljujući intenziviranju avioprometa cijela Hrvatska se nada trendu rasta turističkih dolazaka i u kolovozu. Tako bi na kraju godine vjerojatno mogli imati oko 40 posto lanjskog turističkog kolača.

