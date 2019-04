IPAK DOBRE VIJESTI: Jednomjesečna djevojčica koju je izgrizao pas više nije u životnoj opasnosti

‘Stanje se poboljšalo i stabiliziralo, no zbog teških ozljeda moždanih struktura sada se radi intenzivna neurološka dijagnostika i potom slijedi, ovisno o nalazima, rehabilitacija kako bi posljedice ozljeđivanja bile što manje’, rekao je dr. Goran Roić, ravnatelj Klinike za dječje bolesti u Zagrebu

Djevojčica koju je 22. ožujka u obiteljskoj kući u mjestu Repaš kod Đurđevca izgrizao pas nanijevši joj ozljede opasne po život, više nije u životnoj opasnosti. Potvrdio je to ravnatelj zagrebačke Dječje bolnice u Klaićevoj dr. Goran Roić.

“Dijete je jučer premješteno na običan odjel, s majkom. Samostalno jede, nije više na respiratoru”, rekao je dr. Roić, prenose 24 sata.

Bebu izgrizla argentinska doga njezinih roditelja

“Stanje se poboljšalo i stabiliziralo, no zbog teških ozljeda moždanih struktura sada se radi intenzivna neurološka dijagnostika i potom slijedi, ovisno o nalazima, rehabilitacija kako bi posljedice ozljeđivanja bile što manje. Još ne znamo kakvi će biti eventualni neurološki deficiti i koliko će se oni moći rehabilitirati. Biološki potencijal, mi to zovemo plastičnost dječjeg mozga, vrlo je velik u toj dobi i upravo u to polažemo nade, da će organizam uspjeti kompenzirati ozlijeđeni dio struktura”, dodao je dr. Roić.

Djevojčicu staru tek nešto više od mjesec dana izgrizla je argentinska doga, pas u vlasništvu njezinih roditelja. Pas je bebu izgrizao s lijeve i desne strane glave, što je prouzročilo puknuće lubanje i ozljede mozga. U međuvremenu je, zbog sumnje u povredu djetetovih prava, policija prijavila oca djeteta i vlasnika psa, 45-godišnjeg B. K.

