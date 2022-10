Hrvati zbog poskupljenja i inflacije sve teže otvaraju novčanike, a nekih proizvoda su se i odrekli.

Od početka 2022. pada prodaja nekih od najtraženijih proizvoda, pokazalo je veliko istraživanje GFK koje je pratilo potrošačke navike u 1500 kućanstava, prenosi RTL.

Ulja koje je poskupilo 52 posto prodalo se između pet i deset posto manje. Brašno i mlijeko koji su 28 i 27 posto skuplji, također se prodaju toliko manje. Građani kupuju i manje šećera, ali i maslaca kojeg je prodano 10 posto manje.

Poskupile su i trajne kobasice te one roštiljske, i to za 13 posto, a prodaja im je pala za deset posto. To pokazuje da kobasice postaju luksuz kojeg si ne mogu priuštiti svi Hrvati. Manje se kupuju i hrenovke, ali i salame.

A čini se da je čak i kava postala luksuz. Građani kupuju 10-ak posto manje kave i instant kave, budući da je ona u trgovinama poskupjela za 13-14 posto.