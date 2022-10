Uz rastuće cijene svega, grijanje bi bilo skupo čak i kada bi cijene energenata ostale iste, no i one idu gore pa ljudi čekaju što je duže moguće prije nego što se počnu grijati. Neki se toplije odijevaju i po kući ili pak brtve prozore i vrata kako bi smanjili propuh, a neki su počeli gasiti bojlere noću. Naoko, zvuči kao dobar savjet za uštedu, ali stručnjaci upozoravaju da bi to moglo dovesti do daljnjih troškova.

Govoreći za Sun, britanska tvrka Boiler Central upozoraa da je puno bolje smanjiti termostat umjesto potpuno isključiti. Glasnogovornik tvrtke rekao je: "Ako je bojler isključen, a vi ga zaboravite ponovno uključiti, moguće je da ga kasnije nećete moći uključiti i morat ćete zvati majstora", ističu te kažu kako sve ovisi koliko su bojleri "čudljivi", odnosno o njihovom stanju, i koliko su redovito servisirani. "Savjetuje se prvo razmnotriti podešavanje termostata umjesto isključivanja bojlera", dodaju.

Češći servisi

"Ako netko želi redovito gasiti svoj kotao, savjetuje se da ga se servisira jednom godišnje, kako bi se osiguralo da to može učiniti bez izazivanja problema.", savjetuju.

Ali nisu u pitanju samo bojleri, jer su se neki okrenuli i gašenju WiFi rutera. I opet su upućeni upozorili da to nije dobro raditi. Jeff Parsons, urednik za tehnologiju i znanost u Metrou, istaknuo je da bi gašenje rutera prosječnom kućanstvu moglo uštedjeti do 150-200 kuna godišnje, ali da to ipak nije tako jednostavno kako na prvu djeluje.

I gašenje rutera može biti štetno

"Pružatelji internetskih usluga preporučuju da ostavite svoje rutere uključenima cijeli dan, svaki dan", kaže. Razlog za to je taj što neprestano isključivanje i ponovno uključivanje usmjerivača može ukazati vašem provideru da je vaša veza nestabilna. Britanski telekom se slaže. : "Stalno isključivanje čvorišta čini da linija izgleda nestabilno, što znači da se vaša brzina može automatski smanjiti kako bi se poboljšala pouzdanost vaše širokopojasne veze.", odgovaraju u priopćenju.

Zaustavljate redovite update

Drugi britanski operater ističe dodatan problem. "To bi također moglo dovesti do problema u vezi s ažuriranjem softvera", rekao je Aman Bhatti, direktor u Sky Broadbandu. Govoreći za Express.co.uk, objasnio je: "Znamo da su naši ruteri drugačije opterećeni tijekom dana - bilo da su u pitanju videopozivi, streaming najnovije emisije ili online igranje. Zato naši ruteri pokreću ažuriranja firmvera tijekom noći, kako bi izbjegli nepotrebne smetnje tijekom dana. Isključivanje rutera preko noći može utjecati na automatska ažuriranja softvera i optimizacije što zauzvrat može utjecati na ukupnu izvedbu, brzinu i stabilnost vaše širokopojasne mreže. Drugi povezani uređaji u domu koji su povezani s vašim usmjerivačem također će biti prekinuti zbog odgođenih ažuriranja.", zaključuje.