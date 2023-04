Dolazak lijepog vremena i proljeće najčešće obilježavaju početak sezone radova na cestama diljem Hrvatske, što zna stvoriti gužve te unijeti nervozu i nemir među vozače. Primjerice, početkom tjedna započeli su radovi na zagrebačkoj obilaznici, zbog čega su nastale kilometarske kolone.

No, to nisu jedini kompleksni radovi koji nas očekuju u narednom periodu. Kako doznajemo, Hrvatske autoceste u narednih dva mjeseca izvode i planiraju intenzivno izvoditi radove izvanrednog održavanja na svim pravcima autoceste.

Naime, s obzirom na ograničeni vremenski period u kojem se radovi mogu izvoditi (nemogućnost izvođenja u vrijeme zimske službe 01.11. do 01.04. te u vrijeme turističke sezone od 15.06. do 15.09.), Hrvatske autoceste moraju u periodu od 01.04. do 15.06. te u periodu od 15.09. do 01.11. izvesti gotovo sve planirane radove izvanrednog održavanja, pojasnili su nam, dodajući da je trenutno aktivno gotovo 100-tinjak ugovora izvanrednog održavanja.

Neki od tih radova mogli bi dovesti i do otežanog kretanja u prometu, a iz Hrvatskih autocesta izdvojili su nam one najznačajnije i najkompleksnije: sanacija kolnika na autocesti A3 Bregana - Zagreb - Lipovac dionica od km 28+500 do km 34+500 desno, sanacija kolnika na autocesti A3 Bregana - Zagreb - Lipovac dionica od km 54+360 do km 60+900 desno i lijevo, sanacija kolnika na autocesti A3 Bregana - Zagreb - Lipovac dionica od km 60+900 do km 67+400 desno i lijevo, sanacija kolnika na autocesti A3 Bregana - Zagreb – Lipovac dionica od km 67+400 do km 73+900 desno i lijevo, sanacija vijadukta Zečeve Drage (oba smjera na AC A6 Rijeka – Zagreb) i sanacija vijadukta Golubinjak - sjever u km 45+850 (autocesta A6 Rijeka – Zagreb).

Glavnina radova završava do sezone

Iz Hrvatskih autocesta kažu nam da se glavnina radova izvanrednog održavanja planira završiti do početka turističke sezone.

"Za dio radova koji se planiraju izvoditi u vrijeme turističke sezone, zatražit će se Izuzeće od zabrane rada u vrijem TS od nadležnog ministarstva. Naravno, radovi koji se budu izvodili u vrijeme turističke sezone organizirat će se na način da ne dolazi do značajne prometne opstrukcije uslijed privremeni regulacije prometa, osobito na turističkim pravcima", rekli su za Net.hr iz Hrvatskih autocesta.

Ako u naredno vrijeme planirate putovati ovim pravcima, naoružajte se strpljenjem, jer bez obzira na najavu radova, gužve se nekako uvijek stvore kada ih ne očekujemo…