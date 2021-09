Unutarnji dijelovi kafića danas se otvaraju nakon dugo vremena, a ugostitelji i vlasnici kafića jedva su dočekali to otvaranje.

"Šank je mjesto okupljanja. To nije izmišljeno jučer, to je tako već 200, 300 godina. Šank radi novac", kaže vlasnik kafića, ugostitelj Petar Čumandra, za RTL Direkt.

Ugositelji se nadaju potpunom ukidanju mjera

Najviše novca gosti troše u kasnim satima, ali zabrana rada nakon ponoći ostaje na snazi, dok konobari i dalje moraju nositi maske.

"Mi se nadamo da će se, kako je rekao ministar Beroš, mjere ukinuti do kraja", kaže konobar Nikola Hrastinski.

"Nekad nas je radilo 30 u ovom objektu, sad nas radi 10", kaže vlasnik kafića i noćnog kluba Ivan Milinković i dodaje kako se nada da će zapošljavati ponovno.

Hrvatska je Švedska

Nažalost, broj aktivnih korona slučajeva, kao i broj hospitaliziranih raste. Dana 11. srpnja bilo je 106 covid pacijenata na liječenju, danas 423, dok je potkraj lipnja bilo 425 aktivnih slučajeva, a danas 3214.

Kada je pandemija tek krenula sve države su postavljale mjere, dok je Švedska odlučila držati sve otvorenim. Predsjednik Milanović nedavno je rekao kako bi "on to sve popustio i imao pristup kao Švedska." No, izgleda kako Hrvatska i jest Švedska. Barem prema portalu Our World In Data koji ima svoj Stringency indeks, odnosno indeks koji uspoređuje oštrinu mjera i restrikcija.

Prema njihovoj računici, Hrvatska još od svibnja prošle godine ima blaže mjere od Švedske te zato treba biti oprezan kod novih otvaranja.

"Ja sam na neki način za otvaranje kafića, ali samo uz covid potvrdu, samo za cijepljene", kaže pulmolog Saša Srića koji svaki dan liječi covid pacijente.