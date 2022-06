Situacija s cijenama goriva skoro je eskalirala, a u zadnji je čas Vlada Republike Hrvatske na telefonskoj sjednici koja je održana u ponedjeljak donijela nove mjere za ublažavanje cijena goriva.

"Upravo je završena telefonska sjednica Vlade na kojoj smo donijeli dvije uredbe. Uredbu o određivanju trošarina na naftne derivate i uredbu o određivanju količine energenata. U petak smo najavili reakcije na rast cijena energenata. Ukupno sniženje trošarina sada iznosi 80 lipa po litri motornog benzina. Za dizelsko gorivo smanjujemo za dodatnih 20 lipa. To znači da je Vlada smanjila trošarine na 3,06 kuna za benzin te za 2,06 kuna za dizel. Novom uredbom uvodimo 14-dnevno obračunsko razdoblje, što znači da će se cijene mijenjati svakih 14 dana, čime ćemo omogućiti uštede. Ova uredba je na snazi 30 dana pa ćemo vidjeti što će biti dalje", rekao je premijer Andrej Plenković u ponedjeljak nakon održane sjednice.

Građani će barem na mjesec dana moći malo odahnuti, jer idućih 30 dana cijene neće rasti. No, slovenski Petrol jučer je upozorio da bi ova mjera mogla dovesti do velikog skoka cijena nakon što prestaju važiti Vladine mjere.

"Već danas se suočavamo s nedostatkom dizela i benzina na tržištu. No, zbog embarga EU-a na rusku naftu očekuju se dodatni poremećaji u opskrbi i dodatni pritisak na maloprodajne cijene. U takvim uvjetima, u kojima je ponuda goriva ograničena, državno ograničavanje cijena umjetno potiče veću potražnju, a time i više cijene kada se one ponovno prestanu ograničavati. Subvencije smatramo najprikladnijim državnim mjerama na način koji ne ruši postojeće poreze i pristojbe", poručili su u ponedjeljak iz Petrola.

Strah od nestašice je u osnovi realan

O novonastaloj situaciji na tržištu nafte i naftnih derivata nakon što su mjere stupile na snagu razgovarali smo sa stručnjakom za energetiku Igorom Dekanićem, koji kaže da je normalno da je Vlada u kriznoj situaciji reagirala posebnim mjerama, odnosno ograničavanjem normalnih tržišnih djelovanja. "To je redovito u svakoj krizi i sve vlade se tako ponašaju", kaže Dekanić.

"Kada je kriza, pogotovo poskupljenja energenata, Vlada je donijela mjere kojima je pokušala olakšati život i građana i poduzetnika i to je normalno", smatra ovaj stručnjak.

Na pitanje može li taj potez Vlade podići cijene goriva, kao što to upozorava Petrol, nakon što mjere prestanu biti na snazi, Dekanić kaže da vjerojatno da, ako sve kompanije, opskrbljivači i distributeri žele akumulirati razdoblje visokih marži koje su imali prošle i pretprošle godine kada su zbog niskih cijena nafte i relativno visokih marži imali odličnu situaciju. "Kada gledate izvještaj o prihodima i profitima u Hrvatskoj, u Hrvatskoj su energetske odnosno naftne kompanije, odnosno ta jedina koju imamo, najprofitabilnije po prihodu. Slično je vjerojatno i s Petrolom u Sloveniji", veli Igor Dekanić.

Kaže da je posve razumljivo i jasno da u strategiji Petrola, ta kompanija prvo viče i upozorava na hrvatskom tržištu; ta slovenska tvrtka će braniti svoje tržište do zadnje litre na hrvatskom tržištu, i obratno, naravno. "Govorimo o poslovanju, a u poslovanju nema sentimenta nego samo interesa", ističe Dekanić.

Upitan može li u ovim okolnostima doći do nestašice nafte, na što je Petrol također jučer upozorio u svojem priopćenju, Dekanić kaže da u osnovi može. "U osnovi je taj strah realan", kaže ovaj stručnjak. No, ističe kako ovdje treba imati jednu jako važnu stvar na umu, a to je da ovdje govorimo o 'privatnim kompanijama koje posluju po načelima privatnog zakonodavstva i čiji portfelj nabavke sirovina je u domeni poslovne tajne'.

"Sve zavisi o tome otkuda je Petrol ranije nabavljao naftne derivate i hoće li ti kanali doći pod udar sankcija i za naftu i za derivate iz EU-a. Prema tome, ta opasnost realno postoji, ali svaka kompanija ima slobodu djelovanja na međunarodnom tržištu u okviru svojih mogućnosti, a to je kod energetike veličina", pojašnjava Dekanić, dodajući da se veći tu lakše snalaze te da će se u toj priči "sigurno lakše snaći jedan Shell nego slovenski Petrol ili hrvatsko-mađarska INA".

Nestabilnost sve dok bude trajao rat

Dio nafte nalazi se i u robnim zalihama, a Dekanić nam kaže da, sudeći prema posljednjim informacijama, Hrvatska tamo nafte ima dovoljno. "Prema informacijama koje s vremena na vrijeme dopiru u javnost, a to znači kad operatori sustava ili Hrvatska energetska regulatorna agencija ili ministarstvo informiraju javnost, mi imamo dovoljno robnih zaliha. Po dosad usvojenim preporukama međunarodne agencije za energiju i usvojenim načelima poslovanja ili energetske politike u EU-u, svi uvoznici nafte moraju držati robne zalihe u nafti i naftnim derivatima najmanje na razini tromjesečne potrošnje. To je obveza i te obveze se Hrvatska drži", kaže Dekanić.

"Koliko je poznato, skladišni kapaciteti Janafa, koji je operator postupanja s tim zalihama, čak su i veći od toga i dio je iznajmljen za inozemne korisnike, odnosno kupce", kaže Dekanić, dodajući da je čak negdje iz ministarstva prije jedno dva-tri tjedna rečeno da nafte ima i preko 90 dana.

Nestabilnost na tržištu trajat će, kaže Dekanić, sve dok bude trajao rat u Ukrajini. "Ako počnu ozbiljni pregovori između Rusije i Ukrajine, vjerojatno će prva reakcija biti smirivanje cijena na tržištima energenata. U načelu, dok traje rat kojim je sve to skupa u krajnjoj liniji izazvano, dotle će trajati i energetska nestabilnost i nestabilnost na energetskim tržištima, pa i ugroza sveukupne inflacije koja ide iz sfere energetike", zaključuje Igor Dekanić u razgovoru za Net.hr.