IDUĆEG TJEDNA STIŽU NOVE VRUĆINE: ‘Bit će iznadprosječno toplo, ovaj rujan je kao rijetko koji dosad’

Nalazimo se u jednom od ove godine najduljih razdoblja suhog vremena, a i idućih dana moći ćemo uživati u ljetnom ugođaju i iznadprosječnoj toplini, gdjegod čak i vrućini.

Iako podrobnije prognoze još uvijek treba pričekati, kako sada stvari stoji vjerojatnost za nestabilnije i svježije vrijeme očekuje nas tek oko idućeg vikenda. ustvrdio je to HRT-ov meteorolog Zoran Vakula navodeći kako kako nas do petka očekuje pretežno suho, sunčano te i dalje iznadprosječno toplo vrijeme, ponegdje uz još poneki vruć dan, osobito u Dalmaciji, ali i gdjegod u sjevernijim krajevima. Pritom temperatura zraka uglavnom neće zadovoljavati uobičajene kriterije za toplinski val koji može djelovati na zdravlje, piše Vakula.

“Zbog te najviše dnevne temperature zraka, ali i zbog neuobičajeno toplih noći i jutara, srednja temperatura zraka dosadašnjeg dijela mjeseca u većini je krajeva viša od prosječne za 2 do 4 °C, kao u malo kojem rujnu, a sljedeći će dani to odstupanje još povećati pa će prva tri rujanska tjedna – od 1. do 21. rujna – biti među najtoplijima u povijesti mjerenja, koja je u nekim mjestima počela još sredinom 19. stoljeća”, piše HRT-ov meteorolog navodeći kako samo srećom neće biti rekordno toplo kao 2011. godine

Dani bez kiše

Također navodi kako je, izuzmu li se Osijek, Varaždin i Koprincica, u mnogim mjestima oborina dosad bilo znatno manje.

“Štoviše, u većini Hrvatske nalazimo se u jednom od ove godine najduljih razdoblja suhog vremena – niza dana bez kapi kiše – ponegdje možda i najduljih”, dodaje ističući kako idućih dana treba uživati u ljetnom ugođaju i iznadprosječnoj toplini, gdjegod čak i vrućini.