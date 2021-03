IDE LI JELENA PAVIČIĆ VUKIČEVIĆ NA LOKALNE IZBORE? ‘Ja o tome nisam nikad razmišljala, ali…’

Jelena Pavičić Vukičević kaže kako za sada ne vidi kandidata koji bi mogao voditi grad

Prva žena Grada Zagreba Jelena Pavičić Vukičević odgovorila je postoji li mogućnost njezine kandidature na predstojećim lokalnim izborima.

”Ja o tome doista nikada nisam razmišljala, no činjenica da su mnogobrojni, ne samo članovi Stranke rada i solidarnosti, nego i mnogobrojni sugrađani proteklih dana su davali podršku vjerojatno zato što s druge strane čuju i teške riječi i prijetnje, prijetnje otkazima, prijetnjom ukidanja socijalnih prava i ja zato u ovom trenutku imam obvezu reći da ne samo da ćemo mi učiniti sve, nego da ćemo garantirati svim Zagrepčanima istu kvalitetu usluge, ali i nastavak konzumacije usluga i socijalnih prava koje Zagrepčani danas imaju, Mi ćemo u četvrtak održati prve sastanke u stranci, kao što znate ja sam osnivala tu stranku zajedno s kolegama i sada je jedino pošteno s istim tim kolegama sjesti za isti stol i dogovoriti se”, rekla je za RTL Danas.

“Mi smo svi bili Bandićev tim”

“Nisam samo ja bitna. Mi smo cijelo vrijeme gradili organizaciju koja je danas spremna izaći na izbore i za mjesne odbore i za gradske četvrti i skupštinu, ali posve sam sigurna i za gradonačelnika, odnosno gradonačelnicu. Pustite da na stranačkim tijelima obavimo za nas taj važan razgovor i u četvrtak ćemo biti korak bliže rješenju.”

Što se tiče preuzimanja njezine sadašnje uloge, spominju se razni ljudi poput Lovrića, Kalinića, Mirka Jozića, Olivera Majića…

”Svi bi to mogli. Ja doista imam povjerenje u svoje kolege i mi smo svi bili Bandićev tim. Mi se toga ne sramimo, spremni smo odraditi ne samo ove mandat nego i sljedeći koji dolazi. Vjerujte da ćemo mi dati najbolje rješenje, a jednako sam tako i sigurna da će naši sugrađani odabrati ponovno najboljeg kandidata na izborima.”

Pavičić Vukičević je 24 godine bila uz Milana Bandića.

”On je bio osoba koja je bila upućena u sve i tražio je da bude upućen u sve, ali to ne znači da mi kao članovi tima nismo imali mogućnost, dapače, samostalno smo predlagali i odlučivali u masi stvari. Naravno da jedna ostavština koliko velika bila, a ja smatram da je ostavština Milana Bandića velika i pozitivna, no sasvim sigurno Stranka rada i solidarnosti će i na ovim izborima izaći i s najboljim programom i najboljim kandidatima. O neuspjehu uopće ne razmišljam. Ja sam dapače potpuno sigurna da će izborni rezultat biti jako dobar.”

Ne vidi kandidata koji bi mogao voditi grad

No, ima li stranka budućnost ako rezultat ne bude onakav kakav ona očekuje?

”Ima nas puno u toj stranci i kao osnivačica stranke stvarno imam odgovornost prema svim mojim kolegama, a posebno prema kolegama u mjesnim odborima i gradskim četvrtima.”

Kaže kako za sada ne vidi kandidata koji bi mogao voditi grad.

“Bilo je tu puno negativnih riječi koje ne govore zapravo programski u kojem smjeru bi dalje grad trebao ići, a da ne govorim o tome da sam zapravo iz mnogih tih programa vidjela projekte koje smo mi započeli. To je čisto prepisivanje. Ne mogu takve kandidate držati ozbiljnima.”

Kaže kako Stranka rada i solidarnosti može ponuditi puno toga.

“Na kraju krajeva doista živimo s ovim gradom i duboko smo upoznati sa svim problemima. Mnoge smo riješili, no znamo da građani uvijek imaju neke nove ideje. Spremni smo osluškivati bilo i želje građana, ali s druge strane ne mislimo ni na koji način ugroziti bilo koje pravo. Moram reći da me jako uznemirava ovo što čujemo da se prijeti otkazima. Vrlo je ružno radnicima Čistoće, ZET-a, Zrinjevca, Zagrebačkih cesta, bilo kojim radnicima koji rade u Gradu Zagrebu reći da su uhljebi i neznalice i da ih čeka cesta. Mi garantiramo da nikoga u Zagrebu ne čeka cesta, naš cilj je otvoriti nova radna mjesta.”

U predkampanji su se čule optužbe o uništavanju dokumentacije u Gradskoj upravi.

”To je smiješno. U 21. stoljeću i u digitalno doba reći da se neki papir može uništiti, to je doista smiješno. Mi imamo centriks, centralnu pisarnicu, na kraju krajeva, oni koji i šalju ta pismena imaju kopije i kad bi netko nešto uništio, ali za to doista ne vidim razloga. Mislim da je to jedna podla borba u kojoj se želi poslati poruka nestabilnosti, a i skrivanja nekih stvari a to se doista ne događa.”

