Kiša koja neprestano pada uzrokovala je u nedjelju prelijevanje rijeke Zrmanje preko zaštitnog zida na području grada Obrovca te izlijevanje rijeke Otuče iz korita u općini Gračac, gdje su upućeni vatrogasci, pripadnici HGSS-a i Državne intervencijske postrojbe CZ sa čamcima za evakuaciju. Nadležne službe su na terenu, a evakuiraju se stanovnici čije su kuće najugroženije.

Sinoć u 21,45 sati aktiviran je Stožer civilne zaštite grada Obrovca, a prihvatni centar za zbrinjavanje evakuiranog stanovništva u Gračacu je oformljen u Kulturno informativnom centru - KIC Gračac.

Otuča se vratila u korito, Zrmanja u Obrovcu nikad viša

Jutros se oglasilo i Ravnateljstvo Civilne zaštite MUP-a RH objavom na Facebooku u kojoj stoji: "Stanje na području Gračaca jutros se pomalo smiruje, rijeka Otuča vratila se u svoje korito. I dalje vatrogasci i pripadnici HGSS - Hrvatska Gorska Služba Spašavanja i Hrvatski Crveni križ/Croatian Red Cross rade na ispumpavanju vode i pružaju pomoć stanovništvu. Vodostaj rijeke Zrmanje u Obrovcu prešao je povijesnu razinu i još uvijek raste pa su Hrvatske vode proglasile sinoć izvanredno stanje. Tamo su tijekom cijele noći pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Rijeka i Split Ravnateljstvo civilne zaštite MUP RH i djelatnici Hrvatske vode s mještanima i ostalim operativnim snagama civilne zaštite punili vreće s pijeskom i povećavali zaštitni zid kako bi obranili uži dio grada od nabujale Zrmanje

'Ljudi su evakuirani tamo gdje su htjeli'

U Gračacu se situacija popravlja - vodostaj rijeke Otuče od sinoć je u padu. Sinoć u 19 sati vodostaj je bio 236 centimetara, a jutros u 5 sati pao je na 158 centimetara.

"Voda se povlači iz Žabarice, veća količina vode još u Novom naselju 2. Na terenu i dalje HGSS, vatrogasci. Ljudi su evakuirani tamo gdje su htjeli", rekla je za N1 Natalija Turbić iz gračačke Civilne zaštite.

S druge strane, vodostaj Zrmanje kod Obrovca tijekom noći je nastavio rasti i jutros u 4:30 dosegao je rekordnih 301 centimetar.

Andrić je istaknuo kako je zbog poplave pomoć zatražilo 16 Ondje je pomoć i evakuaciju zatražilo 16 obitelji, ali kada su pripadnici HGSS-a čamcima stigli do njih samo tri obitelji - ukupno 11 kjudi - pristale su napustiti poplavljene domove.

DHMZ: Obilnije oborine i danas i sutra

Ni današnja vremenska prognoza ne ide na ruku ljudima na poplavljenim područjima Obrovca i Gračaca. Kako javlja Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom te pljuskovima i grmljavinom u prvom dijelu dana, ponajviše u Dalmaciji i na krajnjem istoku. Ponegdje je moguća obilnija oborina. Ujutro mjestimice u unutrašnjosti magla. Najviše sunčanog vremena bit će sredinom dana na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjereno do jako jugo, na sjevernom dijelu krajem dana zapuhat će umjerena i jaka, podno Velebita na udare i olujna bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 21 °C.

Ni sutra neće biti bitno drugačiji vremenski uvjeti. Prema prognozi DHMZ-a u utorak će biti promjenjivo do pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjestimice obilnije oborine, osobito u gorskim predjelima. Puhat će umjeren do jak sjeveroistočni vjetar. Na sjevernom Jadranu jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a u Dalmaciji jako i olujno jugo. Minimalna temperatura zraka od 10 do 14, a na Jadranu između 14 i 18 °C. Maksimalna uglavnom od 14 do 17, u Slavoniji i do 21 °C, a na Jadranu između 18 i 22 °C.

HAK: Zatvoreno nekoliko prometnica

Zbog obilne kiše i poplavljenih cesta na području Zadarske županije za sav promet zatvorene su pojedine prometnice, izvijestio je u nedjelju kasno navečer Hrvatski autoklub (HAK). Za sav promet zatvorene su: Državna cesta DC1 Udbina-Gračac-Palanka; DC27 Gračac-Zaton Obrovački i Obrovac-Karin (zbog odrona); DC503 podvožnjak u Biogradu; Županijska cesta ŽC5165 između Gornje Ploče i Lovinca; ŽC5217 Dobroselo-Mazin-Bruvno.

Otežano, uz ograničenje brzine na 30 km na sat zbog vode na kolniku vozi se na: DC27 u Benkovcu; DC47 u mjestima Kuljani, Golubovac i Unčani (Hrvatska Kostajnica); DC50 u mjestu Ričice (Lovinac); DC56 Benkovac-Skradin kod Lišana Ostrovičkih. Zbog odrona prekinut je promet na županijskoj cesti ŽC2219 Pila-Sljeme.

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu Hrvatske, a u Gorskom kotaru i dalmatinskom zaleđu ima i magle. Zbog mjestimice obilnije kiše ponegdje se zadržava veća količina vode na kolniku. Veća je opasnost od odrona na cestama u gorju te na Jadranskoj magistrali (DC8). HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama.