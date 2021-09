Uskoro će u Hrvatskoj započeti docjepljivanje trećom dozom cjepiva protiv Covida-19, piše Jutarnji list pozivajući se na informacije iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ). Trenutno se radi na određivanju vremena u kojem je optimalno primanje dodatne doze, a prevladava stav da bi nju trebalo primiti šest do devet mjeseci nakon primitka druge doze. No, najizglednije je da će to biti nakon osam mjeseci, neslužbeno se doznaje iz HZJZ-a.

'S protokom vremena antitijela opadaju'

"Na određivanju tog termina još se radi. Proučavaju se studije koje su napravljene, a koje su i ukazale da s protokom vremena antitijela opadaju”, kazao je neimenovani sugovornik Jutarnjeg lista iz HZJZ-a.

Jedno izraelsko istraživanje, kao i ono provedeno nad više od 550 zaposlenih u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, dokazuje da vremenom antitijela opadaju te da su šest mjeseci nakon primitka druge doze otprilike na istoj razini kao i tri tjedna nakon prve doze.

Kod docjepljivanja trećom dozom više ne bi bilo prioriteta po dobi, vrsti posla i komorbiditetima, kao kod prve i druge doze. Plan je da treća doza cjepiva bude podjednako na raspolaganju svima.

"Kada se odredi vremenski razmak za docjepljivanje trećom dozom, logično je da će stariji, imunokompromitirani, djelatnici u zdravstvu i socijali biti prvi na redu, ali samo zato što su se oni prvi cijepili te će njima prvima isteći rok za primanje treće doze”, kazao je sugovornik Jutarnjeg.

Dosad procijepljeno 51,53 posto odraslih

Stručnjaci ističu kako obveze primanja cjepiva nema i neće je biti te da treba voditi računa o više od 50 posto građana koji su izabrali vjerovati znanosti i struci. Također napominju kako uvijek postoji mogućnost da se netko razboli unatoč cjepivu, ali da su izgledi za razvoj teže kliničke slike, hospitalizacije i smrti bitno manji.

Inače, interes za cijepljenjem u Hrvatskoj osjetno je smanjen. S jučerašnjim danom bilo je procijepljeno 51.53 posto odraslog stanovništva, odnosno 42.91 ukupnog broja, po čemu je Hrvatska pri dnu ljestvice zemalja EU. Prosjek u EU je 77 posto odraslih cijepljenih barem jednom dozom.

“Nitko ne zna koliko će epidemija i suživot s virusom trajati te smatramo da oni koji su dali maksimum u zaštiti svog zdravlja i cijepili se ne bi trebali biti ograničeni. Naravno, ako situacija eskalira i bolnice se napune, morat će se pronaći neko rješenje, neki balans mjera”, kazao je neimenovani sugovornik Jutarnjeg lista.