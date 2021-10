Ne pretpostavljam, nego sam čvrsto uvjeren da je većina roditelja 460 tisuća osmoškolaca i srednjoškolaca u Hrvatskoj pročitavši jutros nove preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, baš poput mene barem u sebi izustila niz sočnih psovki. Krunoslavu Capaku i njegovoj ekipi mora da se jako štucalo u tim trenucima.

Prema tim HZJZ-ovim preporukama, a zbog, kako kažu, većeg udjela novozaraženih u dobi od 10 do 19 godina od uobičajenog ''svaki učenik koji je izostao iz škole zbog bolesti pa i kada se primarno ne sumnja na COVID-19 treba se testirati te se može vratiti u školu nakon zaprimanja negativnog nalaza ili nakon preboljenja COVID-19 što je najranije 10 dana od početka bolesti''.

(Pauza za novu psovku pa nastavljamo…)

Na kraju piše 'i slično'. To govori sve

To ''kada se primarno ne sumnja na COVID'' prema HZJZ-u uključuje, citiram: sumnju na običnu prehladu i običnu virozu, sumnju na alergiju, gastrointestinalne smetnje, upalu uha ili bol u uhu, upalu sinusa, bol u trbuhu, grlobolju, glavobolju, umor, pospanost, loše osjećanje, tek blago povišenu tjelesna temperatura i slično...''. Ukratko, sve. Srećom, na kraju se od toga svega odustalo.

Ako vam dijete nije junior-olimpijac gorštačkog imuniteta, nema šanse da u idućih nekoliko mjeseci, dok ne prođu jesen, zima i rano proljeće, nekoliko puta tjedno ne odete s njime na testiranje. A ako ste mislili da će od testiranja biti pošteđen barem kad ga zaboli zub, pročitajte pažljivo još jednom ono ''i slično'' na kraju upute.

Da se strogo držimo svega što zahtijeva HZJZ, svjedočili bi još neviđenom maltretiranju i djece i nas roditelja. Imam kći osmoškolku i sina srednjoškolca pa u takvom suludom scenariju mogu jedino slutiti gomilu nepotrebnih izostanaka iz škola (zbog pospanosti ili boli u uhu, na primjer), ali i s posla (uh, evo opet psovke) jer dijete sigurno ne bi samo odšetalo ili se odvezlo električnim romobilom do mjesta za testiranje. Zamislite oduševljenje vaših šefova kad bi im javili da ste rano jutros neplanirano morali odvesti malu ili malog na testiranje i da ste - ako ste iz Zagreba - tu u koloni pred 'Štamparom' i da kolona nije duga ''pa ono... dva-tri kilometra, ništa strašno'' i da ćete se vratiti ''evo, za dva-tri sata najranije, do podneva sigurno''.

Strožer priznao da je zabrijao

Srećom, kako to kod nas biva, građani najprije budu podvrgnuti šok-terapiji kakvu je izazvala ova vijest, da bi potom šok-terapeuti izašli pred njih i priznali da su malo zabrijali. Tako i bješe. Na današnjoj konferenciji Nacionalnog strožera (to vam je stožer koji donosi stroge mjere) Capak je, jelda, priznao da objavljeni tekst ''nije bio dovoljno jasan i preširoko je postavljen i on je promijenjen''. Doista i jest, sve ono gore spomenuto ne važi. Ali, ravnatelju Capače, zar u ovih godinu i pol dana niste naučili ne objavljivati ''nedovoljno jasne'' i ''preširoko postavljene'' odluke?

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Jutros sam nešto umoran. Bris na testiranje!

Bez obzira na posipanje pepelom, bio bih oprezan s ovim odlukama, i nedovoljno jasnim i onim naknadno pojašnjenima. Ako su u HZJZ-u smatrali da će na onaj ''preširoko postavljeni'' način zaštititi škole i školarce, onda će slično pokušati opet. Ali tada trebaju organizirati širu dostupnost testiranja i ne gnjaviti djecu da im se zbog začepljenog uha svako malo gura štapić u grlo ili nos.

Također ne mislim da su, objavljujući taj prvi, preširoko postavljeni tekst odluke razmišljali o tome kako bi time upropastili dosadašnje relativno dobro funkcioniranje škola tijekom epidemije. Ako bi šmrcavi, uhobolni i ''jutros nešto pospaniji'' učenici s roditeljima nahrupili na testiranja svakoga tjedna ili više puta tjedno, tada bi im bilo najpametnije vratiti sve na online nastavu.