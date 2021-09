Nakon što je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković prekjučer izjavio za RTL da nema veze s kaznenom prijavom protiv Hvaranina Tonija Beroša koji ga je nazvao telefonom i rekao mu 'Njonjo', sam Beroš je za RTL Danas iznio svoju priču o tom incidentu. Kaže da ima dokaze, a prepričao je i tijek razgovora s predsjednikom Hrvatskog sabora.

Jedino je nejasno zna li on Jandrokovića od ranije ili ga je nazvao da mu čestita Dan pobjede te da bi ga usput mogao nazvati tim posprdnim nadimkom, zbog čega mu je kasnije zakucala policija na vrata.

Nakon što ga je Jandroković opsovao, više nije zvao

Podsjetimo, Jandroković je za RTL rekao: "Ja sam štićena osoba i o mojoj sigurnosti brinu nadležne osobe, ali ja nisam nikoga prijavio za prijetnju."

Beroš, pak, ovako prepričava tijek telefonskog razgovora: "'On se nije odmah javio na moj poziv nego me povratno nazvao. Onda sam ga ja oslovio sa gospodin Njonjo, na što je on meni uputio uvrede, rekao mi je: 'Nabijem te na k***c, majmune!', i poklopio mi slušalicu. Ja više nisam zvao, ali su me zvali sutradan iz PP Hvar vezano uz kaznenu prijavu prijetnje", kazao je Toni Beroš iz Starog Grada.

Beroš je predočio i fotografiju čpolicijskog poziva u kojem je navedeno da se radi o kaznenom djelu prijetnje koje, kaže, nije bilo.

Policija dužna provjeravati pozive štićenim osobama

Policija pak postupanje protiv Beroša opravdava sigurnosnim protokolom i otkriva da su štićene osobe dužne prijaviti svu komunikaciju s nepoznatih brojeva telefona.

"Poseban režim je u prikupljanju obavijesti i moguće ugroze štićenih osoba, i policija je dužna provjeravati određene činjenice. tako da nikako ne dolazi u obzir da netko upravlja policijom ili nalaže policiji da nešto treba ili ne treba učiniti", kaže Nikola Milina, glavni ravnatelj policije.

No, Beroš se pita zašto se radilo o prijavi za prijetnju.

"Mogu oni provjeravati, ali neka onda provjere sadržaj poziva. Tom prilikom ja nisam uputio nikakve prijetnje gospodinu Jandrokoviću. Ne znam zašto onda navode članak 139.", čudi se Beroš.