Andrija Klarić, u javnosti poznat kao jedan od najžešćih protivnika cijepljenja i antikorona mjera te organizator prosvjeda u pandemiji, 1. prosinca u Hrvatskom saboru organizira međunarodnu konferenciju pod nazivom "Hrvatska i svijet 2024. godine poslije pandemijske oluje".

Prema najavi za konferenciju s društvenih mreža, govorit će se, kako kažu, o temama "koje se skrivaju od javnosti", a gostovat će brojni svjetski teoretičari zavjere. "Teme koje se obrađuju su kontaminacija cjepiva plazmidima DNA, turbo karcinomi, CBDC, WHO i pravna nesigurnost sudbenih institucija u EU", danima najavljuje Klarić na svojim profilima na društvenim mrežama.

Konferenciju organizira Domovinski pokret, potvrđeno nam je iz Hrvatskog sabora. U najvažnijem političkom domu zakonodavne vlasti u Hrvatskoj tako će se moći čuti teorije koje nisu znanstveno dokazane, a koje tvrde da su cjepiva kojima smo se cijepili u koroni štetna, ne samo za nas nego i za sljedeće generacije, piše Hina.

'Žive od takvih stvari'

"Radi se o nečemu što je široko rasprostranjeni fenomen. Ali kada o tome govore profesionalni političari onda se događa da umjesto teorija zavjere postavlja praksa zavjere“, kazao je za Net.hr politički analitičar Žarko Puhovski te dodao kako problem nastaje kad političari, a ne teoretičari raspravljaju o teoriji zavjere, pa je bolje teorije treba ostavit - teoretičarima.

Puhovski govori kako nije iznenađen činjenicom da upravo Domovinski pokret stoji iza organizacije: "Kad se radi i o stranci o kojoj je riječ, oni od takvih konstrukcija i žive. Stranka koja vjeruje da tri zastupnika srpske manjine mogu biti u situaciji kontrolirati većinu u parlamentu i govoriti o takozvanoj srpsko-hrvatskoj trgovačkoj koaliciji, tu sliku zavjere proširuje u na mnogo zapaljiviji teren.“

Krčma ili Sabor

Puhovski smatra da Hrvatski sabor nije najbolje mjesto za organiziranje takvih događaja te da je to prvenstveno mjesto za donošenje zakona, za kontrolu izvršne vlasti te mjesto za predstavljanje političkog mnijenja.

"S obzirom na to da parlament predstavlja javno mnijenje može se reći da u i u našoj zemlji postoji puno ljudi koji su skloni teorijama zavjere. Oni koji sjede u krčmama i jedni drugima govore: 'Nisi zar toliko naivan da misliš da se sve ovo događa slučajno' - tako inače te rasprave započinju. Međutim, u osnovi, tomu nema mjesta u parlamentu jer se time jedan za krčmu pogodan tip razgovora podiže na višu razinu. Koliko je realno rasprava u Saboru iznad krčmarske to je drugo pitanje. No, barem je ona formalno na višoj razini“, objašnjava.

Teorije zavjere počivaju na tankim temeljima, ali mogu biti opasne jer stvaraju privid racionalnosti. "Ostavljaju privid da se stvari događaju po razumno-dohvatljivom obrascu", upozorava Puhovski u zaključku za Net.hr.

Tko je među govornicima?

Među temama konferencije ističu se one koje se odnose na mRNA cjepiva za koja je ove godine dodijeljena Nobelova nagrada za medicinu. Među govornicima na tu temu je američki patolog Ryan Cole, kojeg je Washington Medical Commission (WMC), institucija koja u saveznoj državi Washington brine o integritetu medicinske profesije putem davanja i oduzimanja liječničkih licenci, tužio zbog brojnih lažnih i obmanjujućih izjava oko covida.

Tu je i Michael Palmer, čije su tvrdnje o toksičnosti cjepiva protiv covida demantirane, kao i kanadski radiolog William Makis čije su tvrdnje o smrti 80 kanadskih liječnika nakon primanja cjepiva odbačene.

Druga tema konferencije odnosi se na Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO), a među govornicima je i američka liječnica Meryl Nass, koja je neko vrijeme bila suspendirana zbog širenja dezinformacija o covidu. Meryl Nass je inače pacijentima oboljelima od covida prepisivala ivermektin.

Iako se govornici na konferenciji mogu svesti pod zajednički nazivnik protivnika cijepljenja ili širitelja pseudoznanstvenih informacija, iz Sabora poručuju da oni ne mogu utjecati na njihov izbor, pišu novinari Jutarnjeg lista Tanja Rudež i Goran Penić, kako je prenijela Hina.