Da kriza oko poskupljenja energenata prijeti radnim mjestima upozorili su Mladen Novosel iz Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) i Milka Kosanović iz Hrvatske udruge poslodavaca (HUP). Oni su za HRT pozvali Vladu da pomogne građanima i poduzetnicima.

Kosanović je rekla da su tvrtke počele dobivati račune za plin koji su šokantni. "Rekorder koji nam se javio dobio je 700 posto veći račun", rekla je Kosanović. Kaže da je uz plin poskupjela i struja. "To su šokovi koje nijedan poduzetnik ne može sam amortizirati iz svog redovnog poslovanja", rekla je Kosanović.

Novosel je rekao da je trenutni udar velik za sve pravne osobe, ne samo velike, već i male tvrtke, udruge, bolnice itd. "Svi oni koji imaju nekakvu pravnu osobnost u ovom trenutku, bez ikakvih najava, bez ikakve pripreme, došli su u poziciju da im to ugrožava redovno poslovanje", rekao je Novosel.

Kako pomoći najugroženijima?

Novosel je rekao da se najugroženijem dijelu građana mora pomoći putem svih mogućih socijalnih mjera u ovom trenutku. "Jesu li to vaučeri, jesu li to određene druge financijske pomoći... Tu su umirovljenici koji su najviše ugroženi, tu je onaj dio građana koji prima i socijalne naknade", dodao je.

Smatra da bi se trebalo ići s cjelokupnim paketom mjera. "Bojim se da su sada radna mjesta jednako, ako ne i više ugrožena kao i 2020. godine, kada je došlo do lockdowna, do zatvaranja. Ako se ova situacija s plinom ne stabilizira u narednim mjesecima ili narednih mjesec-dva, bojim se da će Vlada onda definitivno morati nešto daleko više učiniti. Tada će ponovno doći u pitanje isplata plaća i očuvanje radnih mjesta, a to si jednostavno ne smijemo dozvoliti", rekao je Novosel, dodavši da će imati partnerski odnos s HUP-om u rješavanju zajedničkog pristupa prema Vladi.

Kosanović se složila da je ovo doista kriza koja prijeti radnim mjestima.

Treba li zamrznuti cijene?

Novosel je poručio da izvanredna situacija zahtijeva izvanredne mjere. "Mađarska je zamrznula cijene onih osnovnih prehrambenih proizvoda na šest mjeseci. I to je jedan od načina, možda, kojim će putem Vlada morati ići", dodao je.

Zalaže se za pomoć proizvođačima, koji su najviše opterećeni cijenom energenata, ali uz uvjet nepodizanja cijena. "Isto tako, smanjivanje PDV-a na struju i plin mora biti vezano s uvjetom nepodizanja cijena. Jer ako to neće biti tako, onda u konačnici neće biti nikakvog efekta za građane", tvrdi Novosel.

Kosanović je rekla da nisu za pristup zamrzavanja cijena. Uvjerena je da državna regulacija treba postojati u iznimnim situacijama, kao što je ratna opasnost, i onda kada postoji opasnost od špekulantskog pristupa tržišta.

Novosel je naglasio da je ovo iznimna situacija. "I radnici su isto na tržištu, i radnici isto tako onda mogu inzistirati na tome da i oni podignu cijenu svoga rada".