Hrvatska inzistira na proširenju koje se temelji na dosljednom ispunjenju kriterija za članstvo, provedbi potrebnih reformi i ostvarivanju mjerljivih rezultata, poručilo je u četvrtak Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, dodajući da to vrijedi za sve države aspirantice za članstvo, pa tako i za Srbiju.

Reakcija je to na oglas mađarskog premijera Viktora Orbana u Večernjem listu u kojem iznosi svoju viziju Europe.

'Inzistiramo na dosljednom ispunjenju kriterija za članstvo'

Mađarska vlada objavila je sedam prijedloga o budućnosti EU-a u kojima ističe da se protivi europskoj superdržavi i da, među ostalim, Srbiju treba primiti u EU.

"Glede budućnosti Europe, ne dijelimo simplificirane stavove koje prenosi oglasi - naše ideje i stremljenja u pogledu Europske unije su poznati i teže snažnijoj uključenosti, povezanosti i sinergiji unutar europske obitelji", poručili su iz MVEP-a.

"Što se tiče procesa proširenja EU-a, Hrvatska insistira na proširenju koje se temelji na dosljednom ispunjenju kriterija za članstvo, provedbi potrebnih reformi i ostvarivanju mjerljivih rezultata. To vrijedi za sve države aspirantice za članstvo, pa tako i za Srbiju", ističe MVEP.

Grbin: To što je Orban napravio nije korektno

Reakciju hrvatskog ministarstva zatražio je danas i šef oporbe Peđa Grbin.

"Nije normalno da mađarizacija koja se događa HDZ-u prerasta u to da Viktor Orban, koji je medije u Mađarskoj stisnuo u čelični zagrljaj, to pokušava s mađarskim državnim novcem činiti i u Hrvatskoj. To što je napravio nije primjereno, nije korektno i očekujem da institucije koje su za to zadužene reagiraju, prije svega MVEP", rekao je Grbin na konferenciji za novinare

Mađarska je zadnjih godina, a posebice zadnjih tjedana, predmet kritika Bruxellesa i dijela država članica na račun vladavine prava, neovisnosti sudstva, ljudskih prava i tretmana migracija i migranata. Svojim prijedlozima Orban odgovara na te optužbe i iznosi drugačiji model Europske unije, manje integriran i s manjim ovlastima. Integracija je, smatraju Mađari, sredstvo, a ne sama sebi svrha te iz temeljnih ugovora EU-a treba brisati navode o "sve tješnjem povezivanju".

Mađarska pošto-poto želi Srbiju u EU

Snagu europske integracije daju zajednički gospodarski uspjesi, a ako to nije slučaj, to znači kraj EU. Također, treba vratiti europsku demokraciju Europskom parlamentu koji se pokazao "slijepom ulicom: zastupa vlastite ideološke i institucionalne interese. Mađarska vrlo jasno poručuje da Srbiju treba primiti u članstvo u EU.

Odluke "trebaju donositi izabrane vođe, a ne međunarodne nevladine organizacije", tvrde Mađari, koji očekuju da će iduće desetljeće biti razdoblje opasnih izazova - ugroze od masovnih migracija i pandemije te smatraju da treba zaštititi građane.