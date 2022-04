Nekad smo se voljeli pohvaliti kako smo mala zemlja za veliki odmor. No, turistički rezultati u posljednje vrijeme pokazuju da Hrvatska više nije mala zemlja koja će turistima ponuditi samo sunce i more. Lijepa naša postaje sve inkluzivnija. Usluge koje su se nekad mogle dobiti samo na egzotičnim destinacijama, sad su prisutne i na Jadranu.

Jedan od primjera su i gay krstarenja. Unatoč tome što pripadnici LGBTQ zajednice mogu lakše odabrati svoju destinaciju za odmor, određene ograde još uvijek postoje. "Hrvatska je još uvijek prilično konzervativna zemlja, iako je dio Europske unije i stoga postoje određena LGBTQ prava. Međutim, Hrvati možda neće rado prihvatiti dvojicu muškaraca koji se drže za ruke ili se ljube u javnosti. Budite oprezni kada ste u javnosti i budite svjesni svoje okoline", stoji na stranicama GayTravela, web-stranice s detaljnim informacijama o gay-friendly ljetovanjima.

Mahom pozitivna iskustva

No, iskustva s ljetovanjima u Hrvatskoj su mahom pozitivna, a tome pridonosi i rastući trend gay-krstarenja, koji se mogu naručiti i na domaćim web-stranicama.

"Radila sam za jednu domaću turističku agenciju koja već godinama bukira gay-krstarenja i mogu reći da mi nije jasno kako to da se drugi pružatelji tih usluga tek sada uključuju u to. Riječ je o iznimnim gostima, ja doduše nisam nikada bila visoko pozicionirana unutar kompanije pa možda do mene nije ni došlo, ali ne vjerujem da se mogu sjetiti ijednog problema. Drago mi je da Hrvatska konačno izlazi iz svoje čahure i pruža uslugu za sve. Ne mislim da to odvajanje u posebno krstarenje stvara dodatnu stigmu jer vjerujem da to samo gostima olakšava odabir naše zemlje kao destinacije na kojoj se mogu osjećati sigurnije. Gost je uvijek samo gost i svi smo mi samo ljudi i iako nama to možda ništa ne znači, nekima ovaj tip turističke usluge pruža sigurnost koju inače ne bi osjećao. A kakvi bismo to bili ljudi kada bismo oduzeli nešto tako esencijalno?", rekla je za Slobodnu Dalmaciju bivša turistička djelatnica.

Dodala je da se u pravilu radi o klijentima velike platežne moći, kojima nije problem iskrcati nekoliko tisuća eura za osmodnevno krstarenje Jadranom. "Mislim da su cijene sada malo skočile zbog inflacije i svih ostalih troškova, ali prije par godina, neka početna cijena za krstarenje tog ranga bila je oko 1500 do 2000 eura. Naravno, radilo se i o vrhunskoj usluzi koja je mogla 'izdržati' tu cijenu. Hrana mora biti na nivou, a takvi brodovi izgledaju poput manjih hotela. Dodajte na to još trošak turističkih pristojbi, ono što bi potrošili u restoranima i kafićima ili trošak suvenira poklona ili koje god druge uslugu za koju su se odlučili…", govori ona.

Nemamo strategiju

Ipak, Hrvatska nema jasnu strategiju kako privući i tu klijentelu, no njima to očito ne smeta, jer u sve većem broju nalaze put do Jadrana. Iako je Rab još 2011. proglašen ekskluzivnom LGBT destinacijom u Hrvatskoj, nema ga na mapi krstarenja. No, zato su tu Hvar, Dubrovnik, Split, Makarska i još nekoliko otočkih mjesta s gay-friendly sadržajima. Prema istraživanju njemačkog internacionalnog gay-vodiča iz 2019. Hrvatska se smjestila na 47, mjesto po inkluzivnosti LGBT osoba, uz bok BiH, Bermude, Čilea, Kostarike, Tajlanda...

Iako ti podaci sugeriraju da je pred Hrvatskom dug put do potpune inkluzije, sedmodnevno krstarenje po otocima, koje u kolovozu počinje u Splitu, a nastavlja se na Hvaru, Pelješcu, Mljetu, Dubrovniku, Korčuli i Braču možda dokazuje kako smo već postali otvoreniji. Naime, oni hrabriji na brodu će se moći odlučiti za "All gay and bear" krstarenje, tijekom kojeg će moći biti potpuno goli. Ruta je ista kao i kod "klasičnog" gay-krstarenja, koje je na rasporedu 9. srpnja, ali će kapetan broda za svojih 40 putnika odabrati nešto mirnije plaže, skrivene od znatiželjnih ili prezirnih pogleda.