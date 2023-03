Gotovo nema dana da, uglavnom mediji, ne otkriju neki novi slučaj primanja ili davanja mita, trgovine položajem ili utjecajem. Prema svim anketama građani medijima doduše ne vjeruju ali ne vjerujete ni pravosuđu ni političarima, a upravo oni sada kreću u nacionalnu kampanju "Građani, prijavite korupciju". Tako bi se trebala zvati web stranica na kojoj ćete i vi moći prijaviti slučajeve nepotizma, kuverti ispod stola i kriminala općenito, i sve to uz virtualnog asistenta. Ministarstvo pravosuđa stranicu i promidžbu platit će više od 640 tisuća eura.

'Ne treba nam asistent nego da institucije rade posao'

"Umjesto da Vlada troši novac i to ogroman novac na ovako upitne projekte, mislim da bi bilo pametnije da uloži u rad DORH-a i USKOK-a jer su oni financijski, ali i kadrovski opustošeni", poručila je zviždačica Maja Đerek za RTL, prenosi Danas.hr.

Ne treba Hrvatskoj nikakav virtualni asistent u borbi protiv korupcije, već da institucije koje su za to plaćene – rade svoj posao bez pritisaka, poručuje zviždačica Maja Đerek. Sve ostalo je blef. "Smatram da se radi samo o mazanju očiju javnosti, i europskih institucija Europske Unije koja traži borbu protiv korupcije pa je ovo pokazatelj da oni kao nešto rade", poručuje Đerek.

'Ljudi ne prijavljuju jer ne vide svrhu'

Na sličnom je tragu i bivša predsjednica povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa. Imamo DORH, USKOK, Povjerenstvo, pravobraniteljicu, komisije, povjerenike. Dovoljno je institucija, treba u njih vratiti vjeru. "Mislim da nije problem da ljudi ne žele ili ne prijavljuju jer ne znaju kako. To je sve skupa besplatno i kod nas u povjerenstvu ste nekad mogli anonimno, Ako ljudi ne prijavljuju, za to postoji jedan sasvim drugi razlog, a to je zato što ne vide svrhu toga", govori Nataša Novaković, bivša predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

U ministarstvu na stvari gledaju drukčije. Aplikacija je korisna: olakšat će postupak prijave, povezati nadležne institucije i sve to anonimno.

"Zviždači će biti registrirani, ali građani će moći takvu prijavu tim tijelima koje ja zovem preventivnim tijelima – bez ikakvih posljedica po sebe, dakle posve anonimno", kazuje Juro Martinović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa. Dio europskog novca ići će na promociju borbe protiv korupcije u javnom prostoru, dio, tvrde, na jačanje institucija. Koliko god se država trudila uvjeriti da ima revolucionarno rješenje, građani im baš i ne vjeruju.

"Loše mi se čini ta ideja jer dosad ima puno toga kako se može zaustaviti korupcija, odnosno prekontrolirati. Ali, to nitko ništa ne radi", govori Brankica iz Zagreba. "Kod nas sve nešto u praksi ne bude na kraju kako spada kad treba korupcija se riješiti", govori Dorotea iz Zagreba.

Građanima fali i uspješnih primjera borbe.

"Bilo bi recimo lijepo vidjeti neki spot kako je netko prijavio i što se na kraju desilo. Dakle vi se učinili građani ovo - a na kraju je bilo ovo", govori Nataša Novaković, bivša predsjednica Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa. U zemlji u kojoj je ministrica završila u zatvoru jer je namjestila natječaj za softver prijatelju po pet puta većoj cijeni, ljudi nekako ne vjeruju softveru u borbi protiv korupcije. Ništa neobično.