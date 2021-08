Odbor za klimu Ujedinjenih naroda u ponedjeljak je dao pesimistično upozorenje da je svijet blizu scenarija bez povratka po pitanju globalnog zagrijavanja, a da je za to "nedvosmisleno" krivo čovječanstvo.

Razine stakleničkih plinova u atmosferi već su dovoljno visoke da uzrokuju klimatske probleme i idućih desetljeća, ako ne i stoljeća, upozorili su znanstvenici u izvješću Međuvladinog panela o klimatskim promjenama (IPCC), piše N1.

'Došli smo do crvenih alarma'

"Od sedamdesetih godina se zna da su klimatske promjene prisutne. Svake godine su upozorenja sve ozbiljnija i sada smo došli do crvenih alarma. Došli smo do krajnje točke u kojoj države moraju napraviti plan kako riješiti problem klimatskih promjena. Klimatske promjene su tu, moramo nešto uraditi", kazala je aktivistkinja je Laura Skala koja smatra da ljudi još ne shvaćaju koliko su klimatske promjene bitne.

"Organizmi se ne mogu prilagoditi, ekstremi su puno jači, imamo više smrtnih slučajeva. Klimatske promjene se šuljaju, događaju se postepeno i uglavnom ih ne kužimo. Mislila sam da kada se u Europi to dogodi da će ljudi shvatiti ozbiljnost, no ljudi još ne primjećuju koliko je to bitno. Klima se mijenja, da, ali očito je da su ljudi glavni faktor u promjeni", kaže Skala.

'Priroda se ne može prilagoditi'

"Ljudi se neće moći prilagoditi na takve temperature. Kanada nema inače visoke temperature kakve su imali ove godine – ljudi su zbog vrućine padali po cesti. Priroda se ne može prilagoditi. Amazona upija više ugljikovog dioksida nego što je to bilo do sada", rekla je Laura Skala.

Do sada se pričalo da ne želimo doseći 1,5 posto stupnjeva povećanja, a to je sada postalo neminovno i dogodit će se za 10-30 godina, istaknula je Laura Skala te dodala da se prilagodbe trebaju dogoditi sada i treba početi djelovati odmah.