Hrvat Damir Lenart već pet godina živi u Baden-Badenu na jugozapadu Njemačke i redovito na svom YouTube kanalu objavljuje videa u kojima donosi korisne osvrte i informacije o životu i radu u toj zemlji. Ovih dana objavio je video pod nazivom "Odričem se Hrvatskog državljanstva ako svoju ruku gurnu u moj džep!" u kojem se vrlo oštro osvrnuo na jedu aktualnu temu koja se tiče ljudi koji su hrvatski rezidenti, a rade u inozemstvu.

Ovih su dana, naime, domaći mediji puno izvještavali o tome kako bi građani koji su prethodnih godina ostvarili inozemni dohodak (plaće, mirovine, kamate na štednju, dividende i slično) trebali platiti porez prije nego što dobiju službeni poziv Porezne uprave. Potkraj prošle godine iz te su institucije pojasnili da neće obračunati kamate, niti naplatiti kazne onima koji tako postupe. Čak je predsjednik Hrvatskog sindikata radnika migranata Franjo Lazar izjavio kako je nedavno dvjema obiteljima iz Varaždinske županije Porezna uprava pokrenula ovrhe na njihovim kućama.

U Hrvatskoj želi živjeti jedino u mirovini, i to možda

Lenart u svome videu kaže kako ga takvo što uopće ne čudi te da je jedan od glavnih razloga njegovom odlasku iz Hrvatske bila upravo takva politika kakva ovdje vlada.

"Sve što se u tom smjeru radi može me samo natjerati - pričat ću u svoje ime - da više ne želim u Hrvatskoj raditi i živjeti. Možda tek jednoga dana kad budem u penziji. Pod ovakvim uvjetima očekujem da za još godinu i nešto sitno steknem pravo i uzmem njemačko državljanstvo, skroz-naskroz se odjavim u Hrvatskoj i onda im tamo samo mahnem", kazao je Lenart u uvodu svoga videa.

Ispričao je kako je 12 godina radio u Sloveniji kao vozač kamiona te da je tamo svake godine predavao poreznu prijavu, kao što se u svakoj državi radi.

"Kada sam predao sve papire poreznoj trebao sam dobiti neki povrat poreza, ali nisam. U tamošnjoj poreznoj upravi mi je rečeno da nisam rezident Republike Slovenije, da ne boravim ondje 182 dana, odnosno više od pola godine. "Vi ste vozač kamiona" - rekli su mi - "non-stop ste u drugim državama, ne zadržavate se ovdje, a kad se i vratite odlazite u Hrvatsku. Po tome nisam zadovoljavao uvjete da bih bio rezident Slovenije". kazao je kako su mu ondje rekli.

'Shvatili su da mogu nešto dobiti ako malo zaplaše ljude'

Drugim riječima, nije mu bio interes živjeti u Sloveniji, nego je ondje samo bio zaposlen vozeći po Italiji i Francuskoj. U Sloveniji je samo dobivao plaću koju je odnosio u Hrvatsku. "To je bilo 100 posto ispravno", kaže.

Zatim se u videu osvrnuo na ono što se sada događa hrvatskim rezidentima koji rade u inozemstvu.

"Kada su ustanovili da u Hrvatskoj više nema 4 milijuna stanovnika te da ih je u svijetu preko četiri milijuna - pogotovo smo im zanimljivi mi koji smo u Njemačkoj - shvatili su da bi se tu nešto moglo napraviti kada bi se malo zaplašilo ljude, da nam se dâ prilika da sami prijavimo koliko zarađujemo. Dakle, da dam taj podatak čime bih pristao da uđem u njihov (hrvatski) porezni sustav i da bi onda rekli da je moj nekakav interes u Hrvatskoj", kazao je Lenart.

'Otišli smo zbog njih, a još žele živjeti na našoj grbači'

No, potom je vrlo jednostavno objasnio zašto smatra da to ne mora učiniti.

"Ovdje u Njemačkoj živim 340 dana u godini. Jedanaest mjeseci godišnje provedem u Njemačkoj, a mjesec dana godišnjeg odmora u Hrvatskoj, nekad samo pola od toga. Dakle, dvanaest mjeseci u godini nikakav moj interes nije okrenut prema Hrvatskoj", objašnjava.

Prva stvar, smatra, koja će se dogoditi jest da će ljudi reći da im je dosta.

"Prvo smo otišli iz Hrvatske zbog politike koja je tamo, a sada još žele živjeti na našoj grbači. Ako se to i dalje bude guralo, jednostavno ću, kada dođe vrijeme, reći u Njemačkoj da mi daju državljanstvo, putovnicu i dokumente, jer ovdje živim i od sada sam Nijemac. I to je to. Ono što imam u Hrvatskoj, neki komad zemlje, prodat ću ili nešto sagraditi, ali ću i to prijaviti ovdje u Njemačkoj. Tu gdje su mi dali posao i gdje me plaćaju za moj rad, e tu ću i platiti porez", ljutito je poručio Lenart.

'Neću vam dati ni centa!'

Na koncu je objasnio da ga smetaju uhljebi u Hrvatskoj.

"Naša se moderna država gradi na tome da će tamo neki uhljebi uzimati novac koji će odnekud dolaziti. Svi drugi mogu napraviti što hoće, ali ja znam što ću ja napraviti. U stanju sam odreći se hrvatskog državljanstva i reći: Neću vam dati ni centa! Oni bi da mi svi prijavimo koliko smo zaradili vani da bi mogli napraviti izračun koliko će kome uzeti. Jer mi smo kao, rezidenti, dragi Hrvati, i od onoga što zaradimo moramo njima nešto uplatiti. Inače će nam sjesti na nekretnine. A ja želim platiti porez tu gdje radim i gdje zarađujem, a na ono što eventualno investiram u Hrvatskoj platit ću porez tu gdje radim. Tako da ćemo tek vidjeti tko će prijavljivati poreze i tko će koliko morati platiti. I tko će na kraju od poreznih obveznika ostati rezident", poručio je Lenart u svome videu.