Većina apartmana u Splitu skuplja je za 20 posto nego lani, a vlasnici nisu zabrinuti za rupe u rezervacijama kroz srpanj i kolovoz.

"Znači ništa to nije sad novo. To se uglavnom popuni ili dođu last minute rezervacije. To stoji sad zbog nešto viših cijena, pa su ljudi neodlučni, ali mislim da nema straha da će se to popuniti", kaže privatni iznajmljivač Ante Glavaš za RTL Danas.

Cijene apartmana visoke, a kvaliteta sadržaja loša

Turisti koji posjećuju Split kažu da cijene nisu pretjerano visoke, ali mladi gosti koji dolaze zbog provoda često ne jedu u restoranima.

"Pronašle smo apartman i podijelile troškove. Hranu kupimo u trgovini i kuhamo u apartmanu. Uglavnom treba ranije rezervirati, jer sad je puno skuplje", kažu Trinidal i Beatrice iz Čilea.

Aleksi iz Francuske dodaje: "Cijene su u redu. Mi dolazimo iz Francuske i cijene su gotovo jednake."

Međutim, iz udruge obiteljskog smještaja ističu da su cijene apartmana visoke, a kvaliteta sadržaja loša. Dok gosti pristižu, najveća splitska plaža Žnjan je prazna.

"Ono što je bilo neminovno proteklih godina da uz sve vremenske neprilike mogu nešto napraviti na plaži, poslušati muziku, sad nemaju ništa, to zjapi prazno. I to će nam se obiti o glavu ne sada, ali za godinu dvije jer tako turizam funkcionira", objasnila je Barbara Marković, predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja.

Brojke su tvrde na razini rekordne 2019.

U Splitu postoji gotovo sedam tisuća apartmana, od kojih neki rezervacije otvaraju samo u visokoj sezoni.

"S obzirom na strukturu gostiju, uglavnom mladi ljudi koji nisu neki potrošači, kroz godinu, dvije će ovo puknuti odnosno neće imati svjetlu budućnost", dodaje Ante Glavaš.

Struktura gostiju u hotelima je potpuno drugačija, a popunjenost je u porastu. "Šesti mjesec s današnjim datumom smo na 85 posto. Znači, tendencija je rasta. Sedmi je popunjen, osmi rupičav, osmi mjesec je otkad je povijesti turizma uvijek rupičav", kaže direktorica hotela Nevena Čikeš.

I dok se neki žale na cijene, a drugi na nedostatak sadržaja, iz turističke zajednice poručuju da su zadovoljni jer brojke su tvrde na razini rekordne 2019. No, pitanje održivosti splitske turističke priče u budućnosti ostaje otvoreno.