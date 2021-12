Kopnena se Hrvatska u srijedu probudila smrznuta. DHMZ je na gotovo svim mjernim postajama zabilježio temperature u rasponu od minus šest do nule. Jasno, na moru je bilo nešto toplije, ali zbog vjetra jednako neugodno.

Istovremeno, u gradovima vlada predblagdanski ugođaj. Na adventskim vijencima su već upaljene dvije svijeće, sveti Nikola je podijelio darove djeci, a gradovi su ukrašeni. Osim u gorskim krajevima, za pravu atmosferu nedostaje jedino snijeg. Stoga smo upitali meteorologa RTL-a Doriana Ribarića, hoćemo li konačno imati bijeli Božić?

"Rano je još govoriti o tome. Još uvijek je to izvan ozbiljnih meteoroloških karata, instrumenata i sinoptičkih izračuna. Dosta je to još uvijek nepouzdano. Ono što možemo reći jest da se očekuje malo hladnije ili uobičajeno hladno za taj dio 12. mjeseca. Uvijek se treba računati na tu klimatološki uobičajenu ciklonu koja se pojavljuje prije Božića, tzv. Božićnu ciklonu. Moguća je i ove godine i ne znamo još kad će se pojaviti, koliko će oborina donijeti, hoće li temperatura otići preko nule ili ispod nule. Za snijeg ne možemo ništa konkretno reći. Sve je na nekom prosjeku. Snijega na Božić u nizinama nismo praktički imali od 2007. Čini se da ove godine postoji šansa za njega, ali to je za optimiste – nekih 20 posto", pojasnio je meteorolog Ribarić.

Otkrio je kako niti u teoriji nije jasno hoće li snježne pahulje ovog Božića zabijeliti naše nizine. Ipak, nestrpljivima je otkrio kad bi se sve moglo razjasniti.

"Teoretski se može reći na temelju klime ili dugogodišnjeg niza podataka da je u nizinama Hrvatske svaki četvrti Božić negdje bijeli, ali to je samo prosjek. Nismo ga imali od 2007. u nizinama, a u gorju je to ipak nešto češća pojava. Tamo oko 15.12. se može nešto malo preciznije reći, a o samom bijelom Božiću, tri-četiri dana prije", poručio je.

Neugodna promjena vremena

No, jasno je da nas već od večeras čeka još jedna neugodnija promjena vremena, koja bi mogla donijeti snijeg i u nizine. "Stvorila se nova genovska ciklona. Ona će večeras krenuti prema nama i zahvatiti naše krajeve. Bit će tu olujnog i orkanskog juga na moru, bit će obilne kiše na Jadranu, predjelima uz njega, osobito u Dalmaciji tijekom sutrašnjeg dana. Čak bi večeras ta kiša u gorju i sjeverozapadnim krajevima zemlje mogla prelaziti u susnježicu i snijeg, ponegdje nakratko i u kišu koja se smrzava u dodiru s tlom, pa je moguća i poledica.

To se može dogoditi u večernjim satima i tijekom iduće noći. Četvrtak će biti vrlo kišovit i tmuran, u petak mali predah, jedno prolazno smirivanje i onda u subotu opet nova tura kiše, opet đenovska ciklona, ali ovaj put s drugačijom putanjom pa bi moglo biti nešto manje oborina", pojasnio je Ribarić.

Sljedeći tjedan - hladan

DHMZ je zbog jakog vjetra na otvorenom moru izdao narančasta upozorenja tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana. Ribarić je još dodao kako sljedeći tjedan neće biti toliko turbulentan, ali bi mogao biti - hladan.

"Idući tjedan se čini stabilniji, pogotovo prvi dio. Moguće je da bude razmjerno hladno i suho. Moguće je tu i tamo malo oborina iz niske naoblake, to bi mogle biti neke rijetke snježne pahulje, ali ništa ozbiljnije", zaključio je meteorolog Ribarić.