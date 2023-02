Sumanuto skrojene izborne jedinice: prema kojima stanovnici zagrebačkih Vrbana glasuju u istoj jedinici kao Fužine - ili Dubrava kao Novi Vinodolski – se ukidaju, javlja RTL Direkt.

"Ja shvaćam što vi hoćete reći mogu djelomično primiti kritiku na Ustavni sud i na sebe", kazao je predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović.

Dosad smo glasali ovakoo: 14 zastupnika u 10 jedinica. Ustavni sud je otkrio da postoji nešto što se zove popis birača i danas ponosno objavi da eto u praksi glas u dalmatinskoj devetoj jedinici vrijedio je 33,5 posto manje nego onaj u slavonskoj četvrtoj.

"Oni su svi odabrani sukladno Ustavu. Svi rokovi su prošli nitko se nije žalio", odgovorio je Šeparović na pitanje je li sadašnji sastav u Saboru tamo protivno Ustavu.

"Imamo jedan tim ljudi koji se tom temom bavi unutar HDZ-a, imamo niz prijedloga i mi ćemo pronaći rješenje koje je najbolje za Hrvatsku", kazao je premijer Andrej Plenković.

Stari prijedlog GONG-a još iz 2014 šest regija. Zagreb bi bio jedna s 28 zastupnika, sjever Hrvatske druga s 21 zastupnikom, Slavonija 24, središnja Hrvatska 20, od Istre do Like 18, Dalmacija i jug 29. Nedavno se pojavila ideja da se samo malo prekrajaju rubovi jedinica, tako da se povećaju slavonske, Zagreb se dijeli na tri, a ne na četiri jedinice, a nastaje i jedna velika od Moslavine do Zadra. Ali ostaje stari princip 14 zastupnika 10 jedinica.

Frankenstein od izbornih jedinica

"Mi smo jako protiv toga, vi i dalje imate jedan Frankenstein od izbornih jedinica, on će u tom rješenju biti još i gori. Postoji mogućnost gerrmanderinga tako da se prikapčaju drugi dijelovi slavonskim izbornim jedincima gdje je ljevica jača", kazao je autor analize GONG-a o parlamentarnim izborima Goran Čular.

Imamo i treću - povećati broj zastupnika pa recimo da ih bude ukupno 159 – a da Dalmatincima i dijelu Zagreba damo 15, 16 ili 17 zastupnika, ostali ostanu na 14.

"Tako da je formalno zadovoljen zahtjev iz Slavonije ali se odnosi moraju promijeniti. Vuk sit a Slavonija na broju iako moraju sad ubaciti to u model", govori komunikacijski stručnjak Krešimir Macan.

Čular smatra da je Hrvatska država koja već sada ima previše zastupnika u odnosu na broj stanovnika.