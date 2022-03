Na najavljene ostavke splitskog gradonačelnika Ivice Puljka i zamjenika mu Bojana Ivoševića osvrnuo se i prvi čovjek splitskog HDZ-a, Vice Mihanović. Na proteklim lokalnim izborima Puljak je u drugom krugu tijesno pobijedio upravo Mihanovića, stoga ne čudi da se tadašnji HDZ-ov kandidat nada još jednoj prilici i poručuje da su novi izbori jedino rješenje.

"Ova vlast godinu dana generira afere. Umjesto da pričamo o ključnim projektima za grad Split, konstantno se bave sami sobom. Idemo na nove izbore da vidimo što će sugrađani kazati", poručio je Mihanović za RTL.

Dići će ruku za raspuštanje Vijeća

Uz izbore za gradonačelnika, vrlo vjerojatno će se održati i izbori za novo Gradsko vijeće. Gradonačelnik Puljak će navodno sutra predložiti i raspuštanje Vijeća, a Mihanović je otkrio kako će glasati HDZ.

"Bilo bi licemjerno; nećemo to raditi da pozivamo na ostavku gradonačelnika, a da mi ne damo ostavku u Vijeće. Ukoliko gradonačelnik i zamjenici daju ostavke, mi ćemo dati ostavku u Gradskom vijeću da možemo ići u paketu za jednu novu gradsku vlast, za koju sam uvjeren da će biti bolja, baviti se projektima, a ne floskulama i spinovima", rekao je Mihanović.

Veliki eksperiment

Dodao je da je splitska vlast zapravo jedan veliki eksperiment. "To su ljudi skupljeni s raznih strana političkog spektra i bilo mi je jasno da će to teško biti održivo. Siguran sam da Puljak želi dobro Splitu, ali on se u svom radnom vijeku uglavnom bavio teorijom, a to nije dovoljno za voditi grad. Nama trebaju operativci koji znaju voditi projekte. Ušli smo u novo operativno razdoblje i već gubimo korak. Dok drugi pripremaju projekte, spremni su za povlačenje sredstava, mi stojimo na mjestu. Vlast se bavi sama sobom, Žnjan stoji pet mjeseci, POS-ovi stanovi, škole, sve to stoji", ustvrdio je.

Stranka je, tvrdi on, spreman za nove lokalne izbore. "Namjera nam je da preuzmemo vodstvo u gradu. Odlučit ćemo tko će biti kandidat za gradonačelnika. Cilj je da sugrađani vide da smo moderna stranka koja se brine za ovaj grad, kojoj je stalo do grada, koja ima ljude koji mogu odgovoriti izazovima vremena", zaključio je predsjednik splitskog HDZ-a.