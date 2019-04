HDZ-ov RIZNIČAR SREDIO POSAO SINU HDZ-ova VIJEĆNIKA? ‘Pa kaj bi to imalo veze?’

HDZ-ov vijećnik tvrdi kako nije ništa urgirao kako bi njegov sin dobio posao

Direktor zaprešićkih komunalnih tvrtki i rizničar lokalne podružnice HDZ-a Željko Majcen zaposlio je na mjesto vozača u zaprešićkom Vodovodu Maria Đurinskog, sina zaprešićkog HDZ-ovog vijećnika Stjepana Đurinskog, javlja Index.

Ispunjavao je sve uvjete

“Mario Đurinski zaposlen je u društvu Vodoopskrba i odvodnje na radnom mjestu vozača u Radnoj jedinici Vodoopskrba”, kažu iz zaprešićke firme, te dodaju kako je zaposlen temeljem natječaja objavljenog 19. prosinca 2018. Na navedeni natječaj pristiglo je sveukupno 13 molbi.

“U postupku selekcije i odabira kandidata odabran je Mario Đurinski jer od svih prijavljenih kandidata za navedeno radno mjesto, uz ispunjavanje uvjeta odgovarajuće razine obrazovanja i radnog staža, ima i višegodišnje radno iskustvo u prijevozu specijalnog vozila, što je vrlo važno za društvo Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. jer u svom voznom parku ima i takva vozila”, stoji u odgovoru lokalne komunalne tvrtke.

On se javio na natječaj

Stjepan Đurinski potvrdio je za Index nedavno zaposlenje sina.

Na pitanje vidi li išta sporno u tome što je zaposlio sina stranačkog kolege, Đurinski je izjavio: “Pa kaj bi to imalo veze? Ne. On se javio na natječaj. Gledajte, kaj ja znam, to svak može protumačiti na svoj način, ne?”

HDZ-ov vijećnik tvrdi kako nije ništa urgirao kako bi njegov sin dobio posao.

Bruto plaća od gotovo 6 tisuća kuna

A na pitanje kolika je plaća Maria Đurinskog, zaprešićki Vodovod naveo je sljedeće u svom odgovoru:” Radnik Mario Đurinski zasnovao je radni odnos na radnom mjestu Vozač – RJ Vodoopskrba sa koeficijentom složenosti 1,95 i 4% dodatka na uvjete rada. Osnovna plaća radnika za puno radno vrijeme utvrđuje se tako da se iznos osnovice pomnoži pripadajućim koeficijentom složenosti radnog mjesta na kojem radnik radi. Temeljem Pravilnika o radu društva Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. osnovica iznosi 2.910,00 kuna”.

Đurinski koji je po struci vozač motornog vozila, ima bruto plaću od 5901,48 kuna.