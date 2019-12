HDZ NA FACEBOOKU RASPALIO PO BERNARDIĆU I MILANOVIĆU TE PORUČIO: ‘SDP – Licemjerje vam je ime!’

HDZ se u utorak dvjema odvojenim objavama na facebooku žestoko obračunao sa SDP-om, njegovim predsjednikom Davorom Bernardićem i predsjedničkim kandidatom Zoranom Milanovićem zbog njihovih kritika prema premijeru i predsjednici

HDZ je u utorak čelnika SDP-a Davora Bernardića nazvao malicioznim, zaboravnim, ljubomornim i prepunim kompleksa te spremnim zlorabiti učenike, roditelje, učitelje i nastavnike za vlastite politikantske interese, dok su njegovoj stranci poručili: “Licemjerje vam je ime!”.

“SDP – Licemjerje vam je ime! Maliciozni i ‘zaboravni’ Davor Bernardić pokazao je i u današnjoj izjavi koliko je spreman zlorabiti učenike, roditelje, učitelje i nastavnike za vlastite politikantske interese. Ljubomoran, prepun kompleksa i bijesan, poput svog predsjedničkog kandidata ‘Luzera’ Milanovića, pobunio se protiv postignutog kompromisa naše Vlade i sindikata – koji je omogućio prekid štrajka i povratak djece u škole”, napisao je HDZ na svom facebook profilu.

Pritom je, stoji u HDZ-ovoj objavi, “smetnuo” da je upravo SDP-ova Vlada prosvjetnim djelatnicima kresala plaće, rušila koeficijente, ukidala božićnicu i regrese te na taj način itekako pridonijela nepravdi koju su oni osjećali. SDP-ova je Vlada, napominju, zadužila Hrvatsku za 70 milijardi kuna.

Kažu da je aktualna Vlada uvažavala učitelje

Za razliku od SDP-ova otimačkog pristupa, kažu, aktualna je Vlada od prvog dana uvažavala učitelje i nastavnike, kojima će plaće u četiri godine rasti za 23,1 posto dok su ulaganja u obrazovanje porasla s 13,8 na 18,6 milijardi kuna. “HDZ nastavlja rješavati probleme i nered koje su Milanović i njegova katastrofalna družina ostavili za sobom. A Bernardić, kao vjerna kopija bivšeg predsjednika SDP-a, sveo se na ponavljanje standardnog obrasca: red laži i red uvreda, bez ikakvog programa i ideje. Već viđeno i jadno!”, poručuju iz HDZ-a.

Bernardić je ranije danas prozvao Plenkovića da je izazvao kaos u državi, djeca nisu išla u školu, obrazovna reforma ne postoji, zdravstveni je sustav pred kolapsom, a u policiji, tvrdi, stanje nikad nije bilo gore, dok je pravosuđe je u rasulu, a DORH ne funkcionira.

Milanovića nazvali opasnim muljatorom

Iako su ga nazvali “luzerom”, sat vremena prije ove objave, HDZ se također na facebooku posebno obrušio i na predsjedničkog kandidata SDP-a Zorana Milanovića. Nakon što je on kritizirao nedavne izjave predsjednice Kolinde Grabar Kitarović o nošenju kolača Milanu Bandiću, u HDZ-u su žestoko kritizirali njegove kritike i izjavili kako on “opet bijesno nasrće na predsjednicu RH, drobeći nešto što je jedino on sam shvatio. A možda ni on.”

“SDP-ov kandidat sam je sebe diskvalificirao za bilo koji komentar sve dok javnosti ne otkrije kako je zaradio milijune nakon što je izgubio parlamentarne izbore, za koga je radio, čije je poslovne interese zastupao i kakve im je točno ‘usluge’ pružao. Pa neće valjda taj opasni muljator koji uporno taji istinu o sebi dijeliti lekcije o ‘transparentnosti’!”, zaključili su HDZ-ovci na facebooku.

