Izborna je utrka završila i poznati su svi pobjednici. Teške riječi sad mijenja pragmatika, jer će do jučer ljuti rivali ponegdje morati surađivati. Pragmatika je riječ koja se najčešće spominjala u taborima HDZ-a i Domovinskog pokreta, stranaka koje su na "ratnoj nozi" još od predsjedničkih izbora. No, ako žele izbjeći nove lokalne izbore, morat će naći načina za suradnju u dvadesetak lokalnih jedinica i nekim županijskim skupštinama, piše Večernji.

U te se jedinice ubraja i Splitsko-dalmatinska županija, gdje je HDZ-ov Blaženko Boban u drugom krugu dobio još jedan mandat župana. U prvom krugu je HDZ-ova lista ostvarila najbolji rezultat ikada u Županijskoj skupštini, ali s manje od 33 posto osvojenih glasova mora tražiti koalicijske partnere i dalje od Kerumova HGS-a. Kao prve opcije nameću se Domovinski pokret i Most.

U stranci Bože Petrova ne razmišljaju dalje od "programske suradnje", jer su u županiji i ponekim gradovima i općinama isti ljudi koji vladaju godinama i ne donose ništa dobro. "Koalicija s ljudima koji vode dokazano lošu politiku za nas bi bio politički harakiri, jer mi i postojimo zbog loše politike HDZ-a", komentirao je jedan Mostov dužnosnik, dodavši da bi konačnu odluku o formiranju vlasti tamo gdje se traže njihove ruke trebali donijeti u utorak na sjednici predsjedništva.

Kampanja je jedno, a politika drugo

O tome će u isto vrijeme odlučivati i u Domovinskom pokretu, u kojem, sudeći po reakcijama, ne zaziru od koaliranja s HDZ-om, iako su u tri izborne kampanje bili u konstantnom sukobu. No, iz stranke poručuju da je kampanja jedno, a politika drugo. Navode da se u nedavnoj kampanji za lokalne izbore nisu toliko žestoko sukobljavali s HDZ-om kao u ranijim kampanjama. Ističu da će neovisno o tome donijeti odluke o mogućim programskim suradnjama. No, DP će imati svoje uvjete i neće se dati ucjenjivati ponavljanjem izbora ili prozivati zbog toga.

Zanimljivo će biti vidjeti rasplet događaja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, gdje je kandidatkinja Domovinskog pokreta Dubravka Dragašević ispala u prvom krugu, da bi u drugom podržala bivšeg župana Damira Bajsa koji je okupio uglavnom stranke ljevice. No, podršku je povukla čim su je HDZ-ovci kritizirali da je u dobrim odnosima s ljevicom. Na kraju je županom postao HDZ-ov Marko Marušić, a DP je već krenuo u pregovore o suradnji u Županijskoj skupštini. No, u HDZ-u su skloniji surađivati s HNS-om i zastupnikom češke manjine Vladimirom Bilekom, računajući da oni neće imati nikakve koristi od podrške sad već bivšem županu Bajsu.

Penavi treba HDZ

No, HDZ je bitku bio i protiv svojih bivših članova, posebice u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje je dojučerašnji dožupan i HDZ-ovac Josip Dabro izgubio izbore. No, zato su Damir Juzbašić i Ivan Penava, kao nezavisni kandidati, dobili nove gradonačelničke mandate u Županji i Vukovaru. Posebno je zanimljiva situacija u Vukovaru. Naime, Penavinoj listi u Gradskom vijeću do većine nedostaje samo jedan mandat. Zbog toga je bivši HDZ-ovac ponudio ruku suradnje svima, pa i svojoj bivšoj stranci.