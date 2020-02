HAC NAMJERAVA RASTERETITI PROMET OKO ZAGREBA: Obilaznica će do ljeta dobiti treći prometni trak

Do ljeta se zaustavni trak zagrebačke obilaznice od Jakuševca do Ivanje Reke u dužini od 11,5 kilometara pretvara u prometni, dok bi se najesen uveo treći prometni trak u 13,5 kilometara dionice od Jankomira do Jakuševca

Do ovogodišnje turističke sezone zagrebačka obilaznica trebala bi dobiti treći prometni trak, piše u subotu Večernji list. Hrvatske autoceste krenule su, naime, u provedbu pokusnog projekta pretvaranja zaustavnog traka u vozni na tom najprometnijem dijelu hrvatske autocestovne mreže, navodi dnevnik.

Povećanje protočnosti do 50 posto

U HAC-u kažu da do ljeta planiraju na obilaznici zaustavni trak pretvoriti u vozni na dijelu od Jakuševca do Ivanje Reke u oba smjera, odnosno u dužini od 11 kilometara, dok bi se treći vozni trak na 13,5 kilometara obilaznice od Jankomira do Jakuševca uveo nakon turističke sezone. U HAC-u ističu da će se treći trak dobiti na postojećoj širini kolnika, što znači da će se što manjim iznosom investicije povećati protočnost do 50 posto.

Postojeći zaustavni trak pretvorit će se u spori trak za kamione, srednji trak bit će namijenjen za kamione, autobuse i automobile, a lijevi trak samo za automobile i autobuse. Pritom će na sporom i srednjem traku ograničenje brzine biti 80 kilometara na sat, uz uvjet da se srednjim trakom u idealnim uvjetima vozila moraju kretati najmanjom brzinom od 70 km/h. Brzina na lijevom traku bit će ograničena na 100 km/h. U HAC-u kažu da je širina kolnika na najužem dijelu obilaznice 10,80 metara, što je dovoljna širina da se izvedu tri prometna traka plus rubni trakovi.

Prekrajanje dimenzija

Postojeći zaustavni trak širok je 2,5 metara pa će pri preuređenju u vozni trak biti proširen na 3,25 metara. Postojeći vozni trakovi, pak, široki su po 3,75 metara pa će se širina srednjeg smanjiti na 3,25, a lijevog na 3,5 metara. Lijevi rubni trak uz razdjelni pojas bit će širok 0,50 metara, a onaj uz krajnji desni trak, 0,30 metara.

U HAC-u objašnjavaju da se tim širinama prilagođavaju brzine sukladno zakonskim propisima. Za uvođenje trećeg traka, napominju, potrebno je prilagoditi horizontalnu, vertikalnu i promjenjivu signalizaciju, a procijenjena vrijednost tih radova na dijelu od Jakuševca do Ivanje Reke je 4,5 milijuna kuna, donosi Večernji list.