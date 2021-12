Saborsku srijedu obilježio je kaos u kojem su glavni akteri bili Marija Selak Raspudić i Nikola Grmoja.

"Ja sam okupio cijelu oporbu prije nego smo predstavili referendumska pitanja i dobio sam garanciju da ćemo biti podržani, Kad sam jučer sve to vidio, rekao sam kolegici Selak Raspudić da smo okrenuli sve protiv sebe, a one je rekla da je to organizirano.

Smatrao sam, iako smo bili napadnuti preko svake mjere, da smo to trebali pustiti i ne ući u sukob jer mi je u fokusu uspjeh referenduma. No, taj napad nismo isprovocirali. Bulj je napao vladajuće. Digla se Benčić i nazvala nas ekstremom, Grbin koji je rekao da parazitiramo na tuđim smrtima, pitao sam se kako smo okrenuli sve protiv sebe nekoliko dana prije završetka referenduma", rekao je Grmoja za N1.

'Svatko treba donijeti odluku za sebe'

"Zašto je Grbin rekao da parazitiramo, ne znam, možda da dovede do prijevremenih izbora, očito se radi o političkim kalkulacijama. Stoput sam rekao da o cijepljenju svatko za sebe treba donijeti odluku i da cjepivo smanjuje teže posljedice, ali ne želim niti smatram da je dobro da političari sudjeluju u kampanji. Svatko treba za sebe donijeti procjenu je li za njega opasnije razboljeti se ili moguće riskirati, a uvijek je rizik, pogotovo kod ovog cjepiva, i onda se nama lijepi etiketa antivaksera i da bismo trebali pozivati ljude na cijepljenje.

Nama su lošije procijepljeni oni iznad 80 godina, nego od 60 do 70. Čija je to odgovornost? Zašto nismo fokusirani na osjetljive skupine? Ne tvrdim da se SDP dogovorio s HDZ-om, ali SDP je iz političke kalkulacije odlučio ne podržati naš referendum i napraviti distancu onim jučerašnjim istupom. Je li razlog tome da ne mogu napraviti distancu prema Milanoviću pa onda tu distancu i isticanje vrlina pozivom na cijepljenje, na takve moralne ucjene ne pristajem. Predstavio sam pitanje oporbi prije nego smo ih predstavili javnosti jer sam želio široku potporu oporbe, svi govore da treba odlučivati dvotrećinskom većinom.

Ali, neki su ih podržali...

Domovinski pokret, Fokus, Suverenisti, europarlamentarac Kolakušić i predsjednik Republike koji je podržao prvo pitanje. Što smo mi Mostovci napravili tako skandalozno? Bio sam osupnut napadom oporbe s kojom sam do prije 15 dana sjedio i objašnjavao pitanja. Kako smo došli od toga da podržavaju refrendum do toga da kažu da je referendum parazitiranje na smrti sugrađana?"

"Moram se složiti s predsjednikom Republike. Što god mislili o Milanovićevoj vladi, on je na braniku konstitutivnosti Hrvata u BiH dok je Vlada deklarativno samo, trebali bi više učiniti. Koristi li Milanović to za obračun s Vladom, možda da, ali je ispravno to što radi, u motive ne ulazim. Na tom konceptu treba inzistirati", rekao je Grmoja.

Grmoja je otkrio kako za Referendum još imaju tri dana, a skupljeno je oko 300.000 potpisa: "Pripremljeni smo za ovu bitku i pobijedit ćemo, ali samo ako ljudi shvate ozbiljnost situacije. Neće nam moći srušiti toliki broj potpisa i uvjeren sam da ćemo u ova tri dana doći do potrebnog broja potpisa."