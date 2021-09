Saborski zastupnik Mosta, Nikola Grmoja, komentirao je za N1 današnja uhićenja u Međimurju u velikoj akciji Uskoka i policije, rekavši su u pitanju nepovezani slučajevi.

"Imamo Stjepana Kovača i Matiju Posavca i odjednom uhićenja u Međimurju. To izgleda kao nekakva kriminalna hobotnica. Kad vidimo o čemu se radi u slučaju Stjepana Kovača, to je jedna bizarna situacija. Ne opravdavam čovjeka, to je potpuno glup potez. Tu se ne radi o nekom velikom korupcijskom skandalu nego o gluposti jednog političara", rekao je Grmoja.

"Vidjet ćemo o čemu je riječ u slučaju Matije Posavca. Moglo bi se reći da HDZ zapravo skreće pažnju s ove afere u Kutini, istaknuo je Grmoja koji smatra da se stvara neka priča o silnim uhićenjima u Međimurju.

