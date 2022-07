U studiju Net.hr-a gostovao je sbaorski zastupnik Mosta Nikola Grmoja, koji je komentirao aktualna zbivanja na hrvatskoj političkoj sceni. Uvodno se osvrnuo na uhićenje bivšeg ministra Tomislava Tolušića, koji se našao pod istragom zbog sumnje u malverzacije s EU novce. "Gledao sam reakcije ljudi, uglavnom su nekako negativne prema DORH-u, Uskoku, da jedino Ured europskog tužitelja sankcionira političare koji se nađu s one strane zakona. Vrlo vjerojatno je i ova istraga plod istrage koju smo imali s Josipom Rimac. Iz te istrage se razvio čitav niz krakova", rekao je Grmoja.

"Svi trebamo biti zadovoljni kada oni koji su napravili nešto što nije u skladu sa zakonom odgovaraju. Nažalost, često imamo spektakularna uhićenja, no nemamo pravosudni epilog. Kada to postignemo, da budemo imali efikasno i brzo pravosuđe, tek tada ćemo moći biti zadovoljni", istaknuo je. Podsjetio je na slučaj Sanadera koji je završio u zatvoru, no sudska trakavica i dalje traje. "Vidjet ćemo što će tu biti, svakako jedna neugodna situacija za Plenkovićevu Vladu, da se ovoliki broj dužnosnika nađe na udaru institucija", rekao je.

'Marić je teflon-političar'

Grmoja je komentirao odlazak Zdravka Marića. Upitan je li se doznalo zbog čega Marić odlazi, rekao je da nema nikakve posebne informacije od onih koje imaju i građani. "Mislim da je ovo loše odrađen odlazak ministra Marića, jer čim vi imate situaciju da ljudi špekuliraju razloge odlaska, to definitivno nije jedna dobra pozicija za Plenkovićevu vladu", kazao je.

Marić je bio najpopularniji ministar, "jedan tipičan primjer teflon-političara", političara na kojeg se ne lijepe afere iako je bio i u niz afera, dodao je Grmoja. Podsjetio se 2017. godine kada je zbog Marića pala Vlada HDZ-a i Mosta te da su i tada smatrali da Marić mora otići.

"On je u vrijeme te krize kada se rješavao problem Agrokora odlazio na tajne sastanke s Ivicom Todorićem. U svakoj ozbiljnoj demokratskoj zemlji, nakon tako narušenog povjerenja javnosti ministar bi dao ostavku. Njemu se nije dogodilo ništa. Bilo je tu još afera, ovo zadnje s ljetovanjem, pa poduzetnik Jolly s kojim je bio u Rusiji. Bilo je tu svega, no to nije utjecalo na njegovu percepciju puno. Građani su ga doživljavali kao jako dobrog komunikatora, nekoga tko je imao strpljenja za druge. Znao je slušati, što je jako važno. U tom smislu, ako gledamo koliki je to gubitak za Plenkovićevu vladu, možemo reći veliki", kazao je Grmoja.

"On je bio ministar u najboljim mogućim vremenima kada se moglo povoljno zaduživati na stranim financijskim tržištima. Zanimljivo je da baš sada odlazi kada nam dolaze vremena krize, možda kako ne bi narušio taj dojam koji je stekao u javnosti jer će mu to sve utjecati na kasniju poslovnu karijeru. Ovako odlazi kao netko tko ima percepciju nekoga tko poznaje financije i tko je bio realtivno uspješan ministar financija", kazao je, dodajući da ako gledamo koje je reforme Hrvatska provela za vrijeme dok je bio ministar, nemamo se baš s čime puno pohvaliti, a to su bile najbolje godine za reforme, smatra Grmoja.

"Da je samo Marić dao ostavku i otišao iz Vlade, to možda ne bi bio toliki udarac za Plenkovića. Ali kada imate niz ministara koji se nađu na udaru institucija, koji završe u zatvoru, koji moraju otići zbog pritiska javnosti i onda vam još ode najpopularniji ministar na ovakav način, ja sam zaključio da je ovo zapravo Plenkovićev kraj. Čak i oni koji su posljednji plenkisti u Hrvatskoj, koji su mislili da Plenković može dobiti još jedan mandat, su shvatili da od toga nema ništa", rekao je. Na pitanje kako je Marić opstao duguh šest godina, Grmoja smatra da ga je bilo suludo mijenjati zbog popularnosti i perceprice javnosti.

"Je li ovaj odlazak uvjetovan nekakvom aferom ili istragom, to ne možemo u ovom trenutku znati. Po onome što sam vidio iz Marićevog nastupa, ne čini mi se da je to razlog, ali ne možemo to nikada u potpunosti zaključiti. Prije mislim da je razlog to što je Marić itekako svjestan što nam dolazi i da nije želio podnijeti taj teret. Koliko je to hrabro od nekoga tko se odlučio baviti politikom, pa onda biraš bitke u koje ulaziš i vrijeme u kojem ćeš biti na čelu neke institucije, ne bih rekao da je baš hrabro", istaknuo je.

Komentirao je i mogućnost da je Mariću prekipjelo zbog afere ljetovanje koju je otkrio Net.hr.

"Prekipjelo Mariću…što to znači, da ja kao političar, i to ako ja odlučujem o kreditima koje će dobiti ti hoteli, i onda mi ti hoteli daju nekakvu beneficiju, nešto što ostali građani ne mogu konzumirati, i što ja sam sada ljut kada me mediji prozovu zbog toga? Pa to je nekakva osnova nekakvog normalnog ponašanja", rekao je.

"Prekipjelo mu je jer su mediji propitivali nešto što je dobio na temelju toga što je ministar financija…pravo je pitanje bi li Zdravko Marić dobio takav popust da nije ministar financija? Odgovor je sasvim jasan - ne bi. Onda nema razloga biti frustriran jer mediji o tome pišu. To mi je nekakav nevjerojatan razlog", komentirao je.

Plenkoviću ne odgovaraju prijevremeni izbori

Iako oporba već neko vrijeme zaziva prijevremene izbore, Plenković je nedavno kazao kako on o tome ne razmišlja. "Naravno da ne razmišlja, jer u ovom trenutku to Plenkoviću ne odgovara", kazao je Grmoja. Smatra da koliko god ankete govorile o 25-27 posto potpore, HDZ sada ima tanku većinu s manjinama. Da se sada dogode izbori, pitanje je kako bi HDZ sastavio vladajuću većinu.

Istaknuo je da su pred nama teška vremena, no da možda ta teška vremena treba iskoristiti da shvatimo što je potrebno mijenjati te da promjenimo ovu političku nomenklaturu pa da konačno počnemo provoditi strukturne reforme koje su nam potrebne. Na pitanje vjeruje li da oporba može srušiti HDZ, odgovara potvrdno.. "Imamo veliki broj građana koji je potpuno nezadovoljan sa svim političarima, s pravom, koji je rezigniran i ne želi izlaziti na izbore. To je najveći zadatak sviju nas u politici, izvući ljude na izbore", istaknuo je.

"Mislim da su ovi koji vode Hrvatsku kroz ovih trideset i nešto godina zapravo učinili sve da ljudima ogade politiku, da ih natjeraju da što manje participiraju, što u izbornim, što u referendumskim procesima", rekao je Nikola Grmoja u studiju Net.hr-a.

