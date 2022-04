Predsjednik SDP-a Peđa Grbin komentirao je tri nova člana Vlade koja sutra treba potvrditi i Sabor. Na pitanje misli li da premijer nije imao dovoljno kandidata za nove članove Vlade, Grbin je rekao: "Beroš je prije godinu dana rekao da je reforma zdravstva u Plenkovićevoj ladici. Nije ugledala svjetlo dana, ali njegove afere jesu. Banožić nije u stanju sagraditi dva hangara za helikoptere koji su došli u RH. Tramišak, Vučković… Plenković je odlučio napraviti ono što je njegova obveza. Ako se protiv člana Vlade vodi kazneni postupak, on mora otići", rekao je za N1.

"Ako je Plenković govorio istinu, ja ne znam što su ti ljudi radili 20 dana", kaže Grbin na pitanje o spremnosti koju su novi ministri pokazali.

Odlazak Ćorića

Što se tiče sad već bivšeg ministra gospodarstva Tomislava Ćorića, Grbin smatra kako njegov odlazak iz Vlade nije rezultat medijskih napisa nego istražnih postupaka.

"Nisu to medijski napisi, to su transkripti iz istražnih postupaka, transkripti saslušanja osoba tijekom kaznenih postupaka. Nije to jedina problematična stvar kod Ćorića. On u jednom trenutku govori da je zadržavanje proizvodnje u Sisku strateški interes RH, da bi samo godinu dana kasnije rekao da je potpuno suglasan s planom koji uključuje zatvaranje te rafinerije. Ako je netko umoran, trebao bi se odmoriti, a ne ići na odgovornu funkciju", kaže o odlasku Ćorića s čela Ministarstva gospodarstva na mjesto viceguvernera HNB-a.

Hrvatskoj trebaju parlamentarni izbori

Odgovarajući na pitanje o načinu na koji je u Vladu došao ministar graditeljstva Ivan Paladina, Grbin kaže kako Hrvatskoj trebaju parlamentarni izbori. "Puno je izazova pred nama, a Andrej Plenković i ekipa koju je okupio se nije spreman nositi s tim. Mi smo spremni", poručuje Grbin.

Navodi i da je u Paladininom resoru obnova, a on umjesto o obnovi mora brinuti o svojoj imovini. Ne bi ga iznenadilo da se uskoro ponovi sjednica Odbora za graditeljstvo na kojoj će se raspravljati o novom ministru graditeljstva.

Odnosi Milanovića i Plenkovića

Na pitanje o odnosima Pantovčaka i Banskih dvora, koji su sve samo ne idilični, Grbin kaže kako je već neko vrijeme u politici i da "nametanje teme UDBA-e uvijek dolazi sa strane desnice".

Plenković sabotira obrambenu i sigurnosnu politiku Hrvatske, kaže Grbin dodajući da premijer, ako misli da Milanović krši Ustav, treba pokrenuti opoziv predsjednika Republike.

Komentirao je i učlanjenje pjevačice Alke Vuice u stranku. “Mi smo stranka koja prima članove”, rekao je.

Na pitanje što bi SDP-u mogla donijeti Alka Vuica, kaže: “Nemojte biti lijepa bez duše, kao što je napisala Alka Vuica. Svako tko zastupa naše vrijednosti je dobrodošao, nema diskriminacije jer je netko poznat.”