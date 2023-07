Na zahtjev predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković sazvao je 17. izvanrednu sjednicu Hrvatskoga sabora, za petak, subotu i nedjelju, 21., 22. i 23. srpnja.

Nakon slobodnih izlaganja zastupnika počela je rasprava. Prvi je govorio Peđa Grbin.

"Naš pravosudni sustav već opravdano godinama ne uživa povjerenje građana", kazao je Peđa Grbin u svom izlaganju te dodao da nije napravljeno gotovo ništa da se situacija u pravosuđu unaprijedi.

Kazao je da nefunkcioniranje pravosuđa ima posljedice: hitni predmeti funkcioniraju, ali građani koji su doživjeli nekakvu štetu i traže svoja prava, ne mogu ih ostvariti.

"Građani koji žele riješiti stambeno pitanje, ne mogu se upisati jer zemljišne knjige ne funkcioniraju. Oni koji žele osnovati trgovačka društva ili im je potrebna promjena, to ne mogu učiniti. Poduzetnici koji od drugih žele ostvariti svoja prava, blokirano. Našalit ću se, možda je dio demografske politike to što su blokirani i razvodi. Sustav je paraliziran", kazao je Grbin te napomenuo da će to biti potrebno kompenzirati.

'Bilo mi je teško slušati službenika čija je plaća 670 eura'

"Odlučili ste uskratiti plaću radnicima u štrajku. Plaću koja je mala. Generalno, brojne plaće u državnoj službi su male, ali ljudi su ovdje izašli s konkretnim brojkama. Bilo mi je teško slušati službenika od 43 godine koji objašnjava da je njegova plaća 670 eura", kazao je.

Grbin je rekao da je inflacija 7,5 posto, ali u dijelu koji se odnosi na hranu je 15 posto, a bila je još veća prije godinu dana. Napomenuo je da su neki artikli samo od početka godine udvostručili cijenu.

"A ljudi s ovako malim primanjima, debelo ispod prosjeka, većinu tih primanja koriste za preživljavanje. Njima je inflacija daleko veća nago nama zastupnicima, državnim tajnicima, pa i premijeru", kazao je Grbin.

Kazao je da parcijalno rješavanje problema dovodi do ovakvih situacija te posjedio da je premijer Plenković liječnicima i sucima osobno dao ostvarivanje prava, a sada kada su se potužili službenici, da reakcije nema. Kazao je kako je očekivao da će se na sjednici Sabora pojaviti barem ministar Malenica i obrazložiti zašto se legitimni štrajkovi ne prihvaćaju, a čitava država pati.

'Ma boli me briga za košarku'

"Vi ste raspravu sveli na cirkusarije, košarkašku loptu, dvoranu. Ma boli me briga za to, mi smo došli govoriti o onom što je konkretno, a o tome niti riječi, a o košarkaškoj lopti malo više. Ma boli me briga za košarku i za tu nesretnu izjavu", ponovio je.

"Ovdje smo da vidimo kako se Hrvatska može popraviti. Imamo prijedloge. Jedan je da obvežemo Vladu da ovaj problem riješi u 15 dana, ali idemo i korak dalje. Da obvežemo Vladu da netko napokon sjedne s ljudima u štrajku i napokon im nešto konkretno ponudi umjesto da ih vrijeđa i što se čudi što nisu zahvalni velikom vođi Plenkoviću na svemu što im je do sada dao", kazao je Grbin.

"Otkada ste im uskratili plaću, više ti ljudi nemaju što za izgubiti. Oni su dovedeni do ruba i nastavit će", dodao je.

Skrenuo je pažnju na životnu dob štrajkaša i da su to ljudi pred mirovinom te da uz ove plaće na njihova radna mjesta nitko neće doći. Odluku da se dani provedeni u štrajku neće platiti nazvao je 'groznom'.

"Pozivam zastupnike da u nedjelju o tome glasaju po savjesti i da dobro razmisle, prije nego što stisnu gumbić, da njihovo glasanje imaju direktnu posljedicu na egzistenciju ljudi koji i sada jedva žive", poručio je.