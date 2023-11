Vlada Republike Hrvatske u četvrtak 16. studenog 2023. godine je na sjednici donijela Odluku o sanaciji zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Brezje u Gradu Varaždinu. Tom odlukom, Vlada je preuzela obavezu financiranja sanacije deponije u punom, stopostotnom iznosu te podržala rješenje gradonačelnika Grada Varaždina Nevena Bosilja.

"Ovo je rezultat upornosti, truda i predanosti našeg projektnog tima. Put do ovog trenutka nije bio lak. Susreli smo se s izazovima, podmetanjima, pokušajima da se zaustave naši napori. No, unatoč svemu, stigli smo do cilja. Ova pobjeda nije samo naša - to je pobjeda zajednice, suradnje svih uključenih i podrške građana Varaždina. Hvala im što su vjerovali u ovo rješenje i strpljivo čekali ovaj trenutak.

Ovaj korak prema održivom rješenju za balirani otpad ima šire značenje za našu zajednicu i okolinu. No, ovo je također podsjetnik da zajedničkim naporima možemo razbiti mitove i ostvariti značajne promjene. Razbili smo mit da se bale ne mogu riješiti, a sada nastavljamo razbijati i druge mitove. Prvenstveno se zahvaljujem projektnom timu: Mirki Jozić, Aleksandri Anić Vučinić i Željki Brlečić koje su iznjedrile stotine dokumenata, elaborata, programa sanacije i raznih dozvola koje su nas dovele do rješenja. Zahvaljujem se i svim saborskim zastupnicima iz Varaždinske županije koji su aktivno podržali ovo rješenje te smo se svi zajednički izborili da umjesto postojećeg sufinanciranja od 40 posto Vlada to financira u punom iznosu, odnosno 100 posto", izjavio je gradonačelnik Grada Varaždina Neven Bosilj neposredno nakon što je Vlada donijela odluku na otvorenom dijelu sjednice.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Jednoglasna podrška

Odluku je obrazložio ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović koji je naglasio kako problem baliranog otpada muči građane grada Varaždina više od 15 godina. Pojasnio je je da će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financirati sanaciju bala u 100-postotnom iznosu, a to je nešto više od 29 milijuna eura. "Na takav način zaštitit ćemo zdravlje naših ljudi, riješit ćemo i potencijalnu ugrozu za strateške rezerve pitke vode a u konačnici zaštitit ćemo i okoliš", rekao je na sjednici Vlade ministar Davor Filipović predlažući donošenje odluke koju su članovi Vlade potom podržali jednoglasno.

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković zahvalio se zastupnicima u Hrvatskom saboru iz 3. izborne jedinice, te županu Anđelku Stričaku i gradonačelniku Grada Varaždina Nevenu Bosilj koji su u komunikaciji i u pripremi ove odluke bili aktivni.

Prije nekoliko dana, portal Net.hr objavio je veliku reportažu o baliranom otpadu koji se nalazi u Gospodarskoj zoni Brezje na ulazu u Varaždin, a čije se rješenje problema nakon dugih 18 godina konačno nazire. Prilikom pripreme reportaže, 2. studenog 2023. godine razgovarali smo s Varaždinskim gradonačelnikom Nevenom Bosiljem, koji je za Net.hr otkrio sve detalje o odvozu bala iz Brezja. Između ostalog, Bosilj je pojasnio što će biti s balama nakon tšo se odvezu iz Brezja.

U razgovoru je Bosilj istaknuo da su bale od 2005. pa do 2012. godine gomilane na vodozaštitom području gospodarske zone Brezje. "Moja ekipa kada je došla pokrenula je kompletnu proceduru da raščistimo problem, jer je to bio jedan gordijski čvor koji je bilo gotovo nemoguć za riješiti. Imali ste jedan ugovor iz 2008., imali ste koncesiju iz 2013. i da bi se riješilo, trebalo je riješiti brdo pravnih pitanja", kaže Bosilj.

Sporazum s fondom

"Uspjeli smo to riješiti tako da su i Državna komisija za kontrolu javne nabave i Visoki upravni sud potvrdili da je rješenje koje smo ponudili i za koje smo dobili suglasnost svih ministarstva i javnopravnih tijela ispravno. Ponovili smo javnu nabavu i sve je bilo spremno u studenome prošle godine. Nakon toga su se politički oponenti potrudili opstruirati donošenje proračuna da se bale ne bi riješile. Kada su se odradili izvanredni izbori za gradsko vijeće i kada je izglasan gradski proračun, predani su svi dokumenti prema Vladi RH i prema Fondu za energetsku učinkovitost i dugo se sve provjeravalo. Kada su vidjeli da nema nikakvih sumnji, prepreka ni ničega, ministar Filipović je donio vijest da će Vlada financirati 100% zbrinjavanja bala“, kaže.

"Ugovor koji je pripremljen i koji treba postati pravomoćan s odlukom Vlade, će postati pravomoćan kada Vlada donese zaključak kojim će Fond za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša zadužiti da financira ne 40 posto koliko su načelno dali suglasnost i koliko je zakonski bilo moguće dok Vlada ne bi donijela rtakav zaključak, nego sa 100% za zbrinjavanje bala. Za ostalih 60 posto je grad želio uzeti kredit, to bi bilo dosta veliko opterećenje Grada Varaždina za idućih 10 godina, ali budući da je iduća godina izborna, i da je i Vlada željela na neki način poentirati na ovim balama na čemu sam im ja zahvalan što su podržali ovo rješenje koje je moja uprava iznjedrila, oni su odlučili financirati zbrinjavanje bala u iznosu od 100%", dodao je Bosilj.

Nakon što Vlada donese zaključak, grad će imati sporazum s Fondom za energetsku učinkovitost i kada potpišu taj sporazum, tada grad može potpisati ugovor s izvođačem. "Moja želja je da se ugovor potpiše 6. prosinca na svečanoj sjednici, kada je Dan grada Varaždina i onda u roku mjesec dana izvođač mora početi zbrinjavati bale", rekao je.

"Te bale će se obraditi u obližnjem MBO-u. Ići će mehaničko-biološka obrada i sve ostalo je na teret odabranog ponuđača. Oni će jedno 60-ak posto komponenti izdvojiti i to će biti korisne komponente, dok će 40 posto ostati RDF, takozvano gorivo iz otpada koje će trebati negdje spaliti. To mogu raditi u cementari Nexe, u Koromačnome, neki voze u Lukavac. Sve skupa je zapravo žalosno da država koja ima plan da se napravi 9 regionalnih centara za gospodarenje otpadom, do sada je napravila samo tri. Svi imaju istu MBO tehnologiju – i Kaštijun, i Marišćina, ...Svi završavaju sa RDF-om. Taj RDF je korisno gorivo, to je energent kojeg na kraju umjesto da država napravi dvije energane ili dvije spalionice da grije velike gradove, mi to moramo platiti negdje da se taj RDF spali kao gorivo, a zapravo je to besplatno gorivo takvim cementarama i sličnim energanama", kazao je.

Na pitanje zašto se problem rješava tek sada nakon 18 godina, Bosilj kaže da niti jedna gradska uprava nije mogla razriješiti peripetije ugovora iz 2008. i koncesije iz 2013. godine. "I sada su se žalili ti koji su imali te ugovore i koncesije, ali smo mi uspjeli dokazati i DKOM-u i Visokom upravnom sudu da je naš natječaj legitiman i da je to jedini način zbrinjavanja“, istaknuo je.

Napravljen je teški ekocid

"Dokazali smo i to što smo dobili sve suglasnosti svih javno-pravnih tijela, od Hrvatskih voda, od HEP-a, Ministarstva gospodarstva, Fonda za energetsku učinkovitost koji su nam dali suglasnost i na naš elaborat o sanaciji, na naš program. Mi smo dobili građevinsku dozvolu za to i kada su vidjeli u Vladi da jednostavno ne može nitko zaustaviti ovaj proces – dakle, ili će grad zbrinuti sam i imati 60% troška kroz kredit – oni su se ipak odlučili ovaj put pomoći Gradu Varaždinu i sjeveru Hrvatske, da ne daje Vlada novce samo u neke druge krajeve i ovo je prvi put da jedan takav projekt se financira u 100-postotnom iznosu i ovdje na sjeveru Hrvatske“, kazao je.

Upitan je li konačno rješenje problema potaknuo požar u Osijeku, odnosno strah da se isto ne dogodi u Varaždinu, Bosilj kaže da može i to biti. "Ovdje se radi o otpadu na četiri hektara, usred jedne gospodarske zone od 69 hektara, gdje mi imamo već prodanih parcela. Imamo čak četiri investitora koji imaju građevinske dozvole i koji će početi graditi, poput švicarskog vario sistema koji su rekli da će staviti prvi kamen temeljac kada se odveze prva bala.

"500 metara dalje od tih bala otvorili smo najveći podatkovni centar. Ta zona će zaživjeti tamo, samo se moraju maknuti bale. Znate što je 4 hektara? Jedno nogometno igralište je otprilike pola hektara. Mi imamo osam nogometnih igrališta prepunih bala do visine od 5 do 15 metara, ovisno kako je gdje složeno. U današnje vrijeme, vrijeme ekoterorizma, ne mogu mirno spavati da netko to možda neće zapaliti, a to jednom kada se zapali, to bi bio slučaj kao i u Osijeku", upozorava.

"Valjda su shvatili i ljudi u vrhu Vlade da nam još jedan takav ekološki incident ne treba", ustvrdio je Bosilj.

POGLEDAJTE VIDEO: Varaždinske bale: Početak kraja ekocida starog 18 godina

Po ugovoru koji je bio sastavni dio dokumentacije, to se mora riješiti u roku od 18 mjeseci, a prve bale trebale bi se odvesti ili krajem ove ili početkom iduće godine. "Vjerujem da će se riješiti u roku od 12 do 15 mjeseci iz razloga jer je jedan dio predviđen za sanaciju tla“, rekao je.

"Radili smo jednu modernu prometnicu, takozvanu servisnu cestu da već to pripremimo za slijedeće gospodarske subjekte i onda smo morali raditi ispitivanje tla. Ispalo je da tlo nije zagađeno. Nije zagađeno jer su te bale već 18 godina tamo, odradile su svoje i sve te štetne tvari su očito prošle kroz tlo i nažalost vrlo vjerojatno završile i u podzemnim vodama jer je ispod vodozaštitno područje. Onaj tko je prije 18 godina tamo stavio bale i omotao ih najlonom za kojeg je tražio garanciju jer je mislio da će to tamo biti samo godinu dana, je napravio jedan teški ekocid“, zaključio je Neven Bosilj u razgovoru za Net.hr.