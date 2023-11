Nakon dugih 18 godina, nazire se kraj rješavanju potencijalne ekološke katastrofe na ulazu u Varaždin. Naime, saga sa zbrinjavanjem baliranog otpada koji je u Brezju doživio svoju punoljetnost mogla bi se konačno privesti kraju, nakon što je Vlada Republike Hrvatske odlučila u stopostotnom iznosu preuzeti trošak zbrinjavanja otpada.

Dogovor je postignut krajem listopada nakon sastanka ministra gospodarstva i održivog razvoja Davora Filipovića, župana Varaždinske županije iz redova HDZ-a Anđelka Stričaka i gradonačelnika Varaždina iz redova SDP-a Nevena Bosilja.

"Kao što je u rujnu u Varaždinu rekao premijer Andrej Plenković, cilj Vlade je nakon više od 18 godina napokon riješiti jedan od najvećih problema Varaždina", rekao je Filipović na sastanku te je napomenuo da je o Vladinoj namjeri preuzimanja troška u stopostotnom iznosu obavijestio čelne ljude Grada Varaždina i četiriju općina koji su odmah i prihvatili prijedlog.

Saga koja traje 18 godina

Zadovoljni su nakon sastanka i konačnog dogovora bili i Stričak i Bosilj. Smeće će se ukloniti, a gospodarska zona u Brezju napokon će moći biti privedena svrsi – bit će gospodarska zona, a ne kako je do sada bila veliko odlagalište otpada.

No, vjerojatno najzadovoljniji u ovoj priči će biti mještani okolnih mjesta, koji će konačno prodisati punim plućima. Jer kako smo doznali od ljudi koji žive u okolici, ljeti je ponekad bilo teško disati, s obzirom da je smeće zaudaralo.

Poštedjet ćemo vas u ovom tekstu svih detalja i peripetija u posljednjih 18 godina, a koji su se događali oko ove teme. Da bismo sve u detalje objasnili, potrebno je ispisati ne nekoliko kartica teksta, već cijelu knjigu, jer zbog smeća su padale tužbe, dizale se optužnice, mijenjali su se gradonačelnici i župani, a smeće je i dalje stajalo na ulazu u Varaždin, kao primjer možda i najveće gradske sramote u povijesti.

No, bale su puno više od problema s kojim su se suočavale razne političke opcije koje su bile na vlasti. Bale su ekološka katastrofa, ekološka bomba koja ide na dušu ne samo lokalnoj vlasti, već i svakoj vlasti koja je bila na čelu države u proteklih 18 godina, a koja je dopustila da na ulazu u jedan od najljepših hrvatskih gradova stoji stotinjak tisuća tona smeća.

Nakon 18 godina, konačno se dočekalo rješavanje problema. "Eppur si muove!", rekao bi Galileo Galilei.

Panika nakon katastrofe u Osijeku

Možda je cijelu tu priču dodatno uzdrmao strašan požar koji je rezultirao ekološkom katastrofom u Osijeku, jer nekoliko dana nakon požara u Varaždinu je održana konferencija za medije na kojoj su govorili zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković, konzultant pri izradi procjene studije rizika od velikih nesreća Nenad Vidović te zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina Ivica Labaš.

"U Brezju se nalazi stotinjak tisuća tona otpada u kojem ima svega i svačega i stoji tamo dugi niz godina. Srećom, do sada se nije dogodilo ništa, to ne znači da se ne može dogoditi sutra. Slučaj u Osijeku ukazuje na to da je požar podmetnut, a mi u Brezju imamo potpuno otvoren prostor, niti je nadziran, niti je ograđen, niti ima vatrogasne mjere. Stoga je riječ o vrlo visokom riziku", poručio je na konferenciji Marković.

Zadnja studija o rizicima na području grada izrađena je u srpnju 2022. godine, a i sve prethodne verzije prepoznale su bale u Brezju kao potencijalnu opasnost. "Sastav tog baliranog otpada je takav da može uzrokovati samozapaljenje", upozorio je Nenad Vidović, dodavši da postoji i mogućnost namjernog izazivanja požara i tada bi moglo doći do katastrofe slične ovoj u Osijeku.

Rekao je da bale mogu dovesti do tri vrste ugroze. Osim požara, to su otjecanje opasnih i štetnih tvari u zemlju te također mogućnost zagađenja tako da podzemne vode uslijed obilnih padalina narastu iznad razine tla.

Naseljena mjesta su već na udaljenosti od tisuću metara, napomenuo je Vidović, dok najčešći vjetrovi u ovome kraju pušu iz toga smjera prema gradu. Te okolnosti dodatno povećavaju rizik u slučaju požara.

Vatrogasni zapovjednik Ivica Labaš upozorio je da se balama može prići samo novom servisnom cestom koja prolazi između njih. "Ako bi to uslijed požara bilo nemoguće, okolo je sve mekano tlo i ne možete prići. Nema vatrogasnih puteva i prilaza, nema mogućnosti gašenja. Vatrogasna crijeva duljine su od 15 do 20 metara, to za onu situaciju nije dovoljno", rekao je Labaš.

Na konferenciji je istaknuto da njihov cilj nije stvaranje panike, ali da "moramo biti svjesni te opasnosti jer otpad leži na vodonosniku i tamo u blizini prolazi glavni magistralni plinovod".

Nakon što je vijest o zbrinjavanju baliranog otpada objavljena u javnosti, Net.hr je razgovarao s gradonačelnikom Varaždina Nevenom Bosiljem i županom Varaždinske županije Anđelkom Stričakom.

Obojica su zadovoljni što se problemu bala nazire kraj te što će jedno ružno poglavlje konačno biti zatvoreno.

Komplicirana pravna pitanja

U razgovoru za Net.hr, gradonačelnik Varaždina istaknuo je da su bale od 2005. pa do 2012. godine gomilane na vodozaštitom području gospodarske zone Brezje. "Moja ekipa kada je došla, pokrenula je kompletnu proceduru da raščistimo problem, jer je to bio jedan gordijski čvor kojeg je bilo gotovo nemoguć za riješiti. Imali ste jedan ugovor iz 2008., imali ste koncesiju iz 2013. i da bi se riješilo, trebalo je riješiti brdo pravnih pitanja", kaže Bosilj.

"Uspjeli smo to riješiti tako da su Državna komisija za kontrolu javne nabave i Visoki upravni sud potvrdili da je rješenje koje smo ponudili i za koje smo dobili suglasnost svih ministarstva i javnopravnih tijela ispravno. Ponovili smo javnu nabavu i sve je bilo spremno u 11. mjesecu prošle godine. Nakon toga su se politički oponenti potrudili opstruirati donošenje proračuna da se bale ne bi riješile. Kada su se odradili izvanredni izbori za gradsko vijeće i kada je izglasan gradski proračun, predani su svi dokumenti prema Vladi RH i prema Fondu za energetsku učinkovitost i dugo se sve provjeravalo. Kada su vidjeli da nema nikakvih sumnji, prepreka ni ničega, ministar Filipović je donio vijest da će Vlada financirati 100% zbrinjavanja bala“, kaže.

Nakon što Vlada donese zaključak, grad će imati sporazum sa Fondom za energetsku učinkovitost i kada potpišu taj sporazum, tada grad može potpisati ugovor sa izvođačem. "Moja želja je da se ugovor potpiše 6.12. na svečanoj sjednici, kada je Dan grada Varaždina i onda u roku mjesec dana izvođač mora početi zbrinjavati bale", rekao je.

Na pitanje zašto se problem rješava tek sada nakon 18 godina, Bosilj kaže da niti jedna gradska uprava nije mogla razriješiti peripetije ugovora iz 2008. i koncesije iz 2013. godine. "I sada su se žalili ti koji su imali te ugovore i koncesije, ali smo mi uspjeli dokazati i DKOM-u i Visokom upravnom sudu da je naš natječaj legitiman i da je to jedini način zbrinjavanja“, istaknuo je.

'Teški ekocid'

Upitan je li konačno rješenje problema potaknuo požar u Osijeku, odnosno strah da se isto ne dogodi u Varaždinu, Bosilj kaže da može i to biti. "Ovdje se radi o otpadu na 4 hektara, usred jedne gospodarske zone od 69 hektara“, rekao je, dodajući da imaju prodane neke parcele te da su investitori rekli da će početi graditi kada se maknu bale.

"Imamo osam nogometnih igrališta prepunih bala do visine od 5 do 15 metara, ovisno kako je gdje složeno. U današnje vrijeme, vrijeme eko-terorizma, ne mogu mirno spavati da netko to možda neće zapaliti, a to jednom kada se zapali, to bi bio slučaj kao i u Osijeku“, upozorava.

Po ugovoru koji je bio sastavni dio dokumentacije, to se mora riješiti u roku od 18 mjeseci. "Vjerujem da će se riješiti u roku od 12 do 15 mjeseci iz razloga jer je jedan dio predviđen za sanaciju tla“, rekao je.

"Radili smo jednu modernu prometnicu, takozvanu servisnu cestu da već to pripremimo za slijedeće gospodarske subjekte i onda smo morali raditi ispitivanje tla. Ispalo je da tlo nije zagađeno. Nije zagađeno jer su te bale već 18 godina tamo, odradile su svoje i sve te štetne tvari su očito prošle kroz tlo i nažalost vrlo vjerojatno završile i u podzemnim vodama jer je ispod vodozaštitno područje. Onaj tko je prije 18 godina tamo stavio bale i omotao ih najlonom za kojeg je tražio garanciju jer je mislio da će to tamo biti samo godinu dana, je napravio jedan teški ekocid“, zaključio je Neven Bosilj u razgovoru za Net.hr.

Ni jedna vlada nije se posvetila problemu

Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak u razgovoru za Net.hr istaknuo je da je zadovoljan reakcijom Vlade. "Taj problem tišti gard Varaždin punih 18 godina, nikako da se riješi. Niti jedna Vlada do sada tom problemu nije posvetila dovoljno pažnje“, rekao je te pohvalio Vladu aktualnog premijera Plenkovića što se angažirala oko rješavanja problema.

Na pitanje je li moglo brže, kaže da bi to pitanje trebalo postaviti prijašnjim Vladama. "U tih 18 godina se izmijenilo nekih 6 do 7 vlada i niti jedna do sada se tom pitanju uopće nije posvetila. Mene veseli da smo konačno došli početku tog kraja“, kazao je.

Odgovorio je i na pitanje koliko je bilo nužno da županija i grad po ovom pitanju surađuju. "Županija do sada nije bila uključena u to jer je to gradska tema, odnosno svi pokušaji da se riješi ta problematika uvijek su bili u nadležnosti grada. Ali da je uvijek dobro da se surađuje, naravno da je“, kazao je, dodavši da smatra da je i ovdje dobro da se što više institucija uključi u rješavanje problema.

"Mi smo došli u situaciju da taj problem možemo riješiti zato jer sada nitko to ne opstruira. Ovih 18 godina, jedini tko je bio uvijek protiv rješavanja tog problema su bili SDP i Čačić. Do sada niti jedan pokušaj nije urodio plodom jer su oni ili obijesno prijavljivali sve aktere koji su to pokušali riješiti ili su organizirali prosvjede, ili opet pisali prijave dok se ne postupi po njihovim prijavama da su protiv da se išta riješi. Uglavnom, oni su svih ovih 18 godina poduzeli sve da se to ne riješi. Međutim, vjerujem da smo sada došli do jednog momenta da je interes svima da se to riješi“, istaknuo je.

Na pitanje li zabrinutost da se ne dogodi osječki scenarij ubrzala cijelu priču, Stričak kaže da zabrinutost uvijek postoji, ne samo kod ovog odlagališta, nego kod svih. "Smatram da ne treba čekati da se dogodi neka nezgoda ili katastrofa da se nešto riješi. Ono što je moguće riješiti, treba se rješavati u razgovoru i dijalogu, kao što sam već napomenuo da se uključi što više institucija i osoba, da u tome sudjeluju i daju svoj doprinos“, rekao je.

"Vjerujem da polako učimo, da smo konstruktivniji i da ćemo uskoro vidjeti da te bale, ili kako to neki vole reći piramide od baliranog otpada na ulazu u Varaždin polako nestaju“, zaključio je Anđelko Stričak u razgovoru za Net.hr.

Kako izgleda Brezje bez bala?

Nakon dugih 18 godina, od rješavanja problema dijeli nas još zaista malo vremena. Je li ovaj kaos trebao biti riješen ranije? Svi će se složiti da je.

Kada bi bilo tko spomenuo problem rješavanja bala, mnogi su odmahivali rukom i nisu vjerovali da će se to ikada riješiti. Danas punoljetna generacija mladih ljudi, pa sve generacije rođene kasnije, ne znaju kako ta gospodarska zona izgleda bez bala, a da vam budem iskrena – i mi nešto stariji već se slabo ili gotovo nikako ne sjećamo Brezja bez bala.

Srećom, ipak se kreće. Eppur si muove. Pa možda konačno, kako tvrde akteri naše priče, kroz nekoliko mjeseci i dočekamo trenutak kada će prva bala biti maknuta iz Brezja. U to ime, možda da se napravi i fešta, jer to će zaista biti veliki razlog za slavlje…