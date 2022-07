Nakon posvuda vrućeg petka, u noći na subotu i tijekom subote u većem dijelu unutrašnjosti te na sjevernom i srednjem Jadranu stiže osvježenje, uz pljuskova s grmljavinom, ponegdje i izraženije, a moguće je i jače nevrijeme. Na krajnjem jugu kiša će vjerojatno izostati.

Od nedjelje većinom suho i barem djelomice sunčano, uz porast temperature zraka, pa će veći dio idućeg tjedna ponovo biti vruće, ali na kopnu uz svježa jutra, na Jadranu povremeno umjeren sjeverozapadni vjetar, sažeta je tjedna prognoza za HRT koju je pripremio mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

DHMZ je upalio i žuto upozorenje za gotovo cijelu Hrvatsku, osim na samom jugu.

U subotu većinom svježije

U noći i tijekom subote u središnjoj Hrvatskoj promjenjivo i nestabilno. Mjestimice će biti pljuskova i grmljavine, osobito u noći i prijepodne, a ponegdje je moguće i nevrijeme. Posliijepodne prestanak oborina i djelomično razvedravanje. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 19 °C, a najviša dnevna između 25 i 27 °C.

U istočnoj Hrvatskoj malo viša dnevna temperatura zraka, ali također nestabilno. Uz promjenjivu naoblaku mjestimice će biti kiše, pa i u obliku pljuskova koji ponegdje mogu biti i jače izraženi, i to uglavnom sredinom dana i poslijepodne. Puhat će povremeno umjeren sjeverozapadni vjetar.

Na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima u noći i prijepodne prolazno naoblačenje s pljuskovima i grmljavinom, ponegdje i nevremenom. Od sredine dana postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 15 °C, uz obalu između 20 i 24 °C. Najviša dnevna od 22 do 25 °C, na moru između 27 i 31 °C.

U Dalmaciji pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno pa su uz umjeren i jak razvoj oblaka mjestimice mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti. Puhat će povremeno umjeren, prema otvorenome moru i jak sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 20 °C, uz obalu između 22 i 25 °C, a najviša dnevna od 30 do 34 °C. Podjednako vruće bit će i na jugu Hrvatske, uz obilje sunčanog vremena, a kiša će uglavnom izostati. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, prognozirao je Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

Ponovno stabilnije i toplije

Od nedjelje u unutrašnjosti barem djelomice sunčano i uglavnom suho, uz postupan porast dnevne temperature zraka, ali uz razmjerno svježa jutra.

U nedjelju na Jadranu većinom sunčano i vruće, još ponegdje uz mogućnost kratkotrajnog pljuska. Početkom idućeg tjedna i dalje sunčano i vruće uz uglavnom tople noći. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, u nedjelju na sjeveru bura, prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.