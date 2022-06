Saborski zastupnik Mosta, Zvonimir Troskot, jedan je od onih koji se zalagao za smanjenje trošarina na naftne derivate, što je Vlada na kraju i učinila pa od srijede imamo dva tjedna ograničenih cijena na benzinskim postajama. No, zanimljivo je da Troskot ne misli isto i o maržama.

“Pozdravljamo smanjenje trošarina. Smatramo da je to izmišljeni porez i ne vidimo smisao u njima. S druge strane, što se tiče marži koje su ograničene, tu vidimo veliki problem. Nakon što su se marže smanjile na 65 lipa, mora se uzeti u obzir da nabavna cijena nafte i derivata formira na temelju mediteranskog tržišta. Riječ je o ugovorima koje se sklapaju u lukama Genova i Laverna. Da bi se iz tih luka prevezla nafta u Jadranske luke poput Omišlja, postoje određene premije koje nisu uračunate u maržu koju je predstavila Vlada. To moraju pokriti sami opskrbljivači. Dakle, moramo smanjiti i tih 65 lipa”, objasnio je Troskot na N1.

Dodao je da je Plenkovićeva Vlada ukinula obvezu stavljanja biogoriva u benzin i dizel kako bi smanjila finalnu cijenu. “To su napravili na način da se nije ukinula kazna za nečinjenje, već su to smanjili na tri i pol lipe po litri goriva. Moramo uzeti u obzir i premiju koja se ne zaračunava”, rekao je te dodao da su otišli u drugi ekstrem po pitanju marži.

“Može se očekivati izazvana inflacija. Ako na ograničenu ponudu ograničavate i maržu, onda nakon mjesec dana povećavate i potražnju za tim gorivom, što dodatno podiže cijenu. Već sada vidimo da bi cijene mogle dosezati više od 20 kuna po litri i to jako brzo”, navodi Troskot.

'Sve je moguće, pa i nestašica'

No, stručnjak za energetiku, Igor Dekanić upozorava da je u sljedećem razdoblju "sve moguće, uključujući i nestašicu". "Moguće su nestašice prije svega u nabavi nafte. Pitanje je kako će se provoditi embargo Europske unije, odnosno koliko će fleksibilne biti tvrtke u provođenju tog embarga. Te fleksibilnosti trgovačkim tvrtkama ne nedostaje”, rekao je Dekanić za N1.

Cijena na benzinskim postajama je i rezultat bitki za svoj dio prostora. “Trgovci se bore za marže, naftne kompanije za cjenovno održavanje proizvodnje, zastupnici i sindikati za manje povećanje cijena i tako dalje. Sada u jeku krize svi zauzimaju svoje pozicije i pokušavaju se prilagoditi krizi”, rekao je Dekanić i upozorio da su kretanja na tržištu nafte nepredvidiva, ali i da nema razloga za paniku.

“Dugoročno gledano, cijela situacija zavisi o tome kako će se odvijati rat u Ukrajini”, navodi Dekanić i dodaje da bi Rusija mogla pokriti gubitke s europskog tržišta plasmanom nafte u Kinu.

“Rusija sigurno ima tržište u Kini, međutim, zamislimo situaciju za četiri godine, kada Kina postane glavni ruski kupac, a ne Europska Unija. Pitanje je, figurativno govoreći, može li ruski medvjed lako istrčati iz europskog zagrljaja kada Kinezi krenu tražiti popuste. Jednom kada ruski medvjed uđe u zagrljaj kineskog zmaja vidjet će se kako će se situacija razvijati”, zaključio je Dekanić.

Hrvatskoj treba goriva i novih mjera

No, što god da se dogodi, građanima nije svejedno, dok svakog tjedna gledaju sve veće cijene na benzinskim postajama i razmišljaju koliko će goriva uliti u svoja vozila.

"Trčala sam tankati kad sam čula da će poskupiti. Sad je trenutno tank pun pa jučer nisam razmišljala o tome. Ali mislim da, kao i svima, poprilično nas glava zaboli kad idemo tankati. I da, kalkuliramo", rekla je za RTL Ksenija Bedvin Medanić iz Rijeke, dok je Ivan Vidaković iz Opatije dodao: "Situacija je neizdrživa. Ja stvarno ne znam kako ljudi uspijevaju jer stvarno je teško, čim se dižu cijene goriva, gore ide i sve ostale usluge, proizvodnja i sve, jedno vuče drugo."

Limitirane cijene znače i limitiranu nabavu, baš u nezgodno vrijeme za Hrvatsku. Naime, počla je turistička sezona, pa se očekuje da će turisti napuniti naše ceste, što znači i da će potražnja za gorivom biti veća nego inače. Srećom, iz INA-e tvrde da rafinerija u Rijeci radi.

"Rafinerija nafte Rijeka prerađuje naftu od ožujka i trenutačno radi najvećim mogućim kapacitetom. INA svojom proizvodnjom u Rafineriji nafte Rijeka doprinosi stabilnosti opskrbe jer osigurava dovoljne količine benzina za potrebe domaćeg tržišta", poručuju iz INA-e.

Za to vrijeme, oporba traži dodatne mjere pomoći građanima. Od subvencioniranja javnog prijevoza do pomoći najugroženijim slojevima građana. Iako ministar financija Zdravko Marić tvrdi da su sve opcije na stolu, zasad novog paketa mjera nema na vidiku. Što će biti za dva tjedna, kad kreće novo obračunsko razdoblje cijena goriva, ne usudi se prognozirati nitko, no dotad bi nekakva skica mjera već mogla postojati.