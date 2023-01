Tjedan počinjemo ciklonom i frontalnim poremećajima koji će se premještati duž Jadrana dalje na jugoistok kontinenta. Donosi to dosta oblaka, vlage, kiše, a nakon toga ciklona će za sobom povući i nešto napokon hladnijeg zraka. Ne odviše hladnog, ali svakako će temperature od utorka biti primjerenije dobu godine, glasi nova vremenska prognoza RTL-ovog Doriana Ribarića.

Povratak u školske klupe nakon zimskih praznika proteći će posvuda uz oblačno, tmurno i kišovito vrijeme, suho možda još ostane u početku samo na krajnjem istoku zemlje. Obilna količina kiše, čak u obliku izraženih grmljavinskih pljuskova past će najprije na širem riječkom području i u gorju, a zatim i južnije, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će umjereno i jako jugo te južni vjetar, na moru s olujnim udarima. Jutarnja temperatura još viša, viša i od prosječne dnevne za ovo doba godine.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj nakon novi kišni val, nešto izraženiji u sjevernijim područjima. Jugo će oslabjeti i okrenuti do večeri i na prolazno jak sjeverac s kojim će osjetnije osvježiti, čak u višem gorju uz granicu sa Slovenijom može zalepršati pokoja pahulja. No, do tada, temperatura između 11 i 14 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu dosta oblaka, povremena kiša, sve češća navečer kada će i slab do umjeren jugoistočnjak sasvim oslabjeti. Svježije nego jučer, bit će oko 11-12 °C.



U Dalmaciji oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, izraženijim u zaobalju te prema jugu gdje će nešto upornije biti jako na udare olujno oštro, barem do večeri kada će okretati na sjeverozapadnjak. Temperatura od 12 do 15 °C.

Na sjevernom Jadranu ostaje tmurno i kišovito, ali će kiša ipak malo prorijediti. No, i dalje na širem riječkom području može biti obilne oborine. Srećom, jugo i oštro slabe, okreću na jugozapadnjak, a navečer će zapuhati i bura te jačati u noći. Tijekom poslijepodneva temperatura od 11 do 15 °C.

DHMZ: Kiša, a u gorju navečer zahladnjenje i snijeg

IZ DHMZ-a također navode kako Hrvatsku očekuje u ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme s kišom moguće i obilnom, osobito na Jadranu i predjelima uz njega, a lokalno je moguće i nevrijeme, prognoziraju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda dodajući kako će u gorju navečer, uz zahladnjenje biti susnježice i snijega.

Umjeren, u gorju i jak južni i jugoistočni vjetar, potkraj dana će okrenuti na prolazno jak sjeverac.

Na moru će puhati jako jugo, poslijepodne u okretanju na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, navečer na sjevernom Jadranu i buru.

Najviša dnevna temperatura uglavnom između 10 i 15 stupnjeva Celzija.

Utorak

Smirivanje i razvedravanje sa zapada. Mjestimične kiše bit će još ujutro u Dalmaciji, popodne uglavnom samo lokalno na krajnjem jugu, u gorju ujutro ponegdje može biti susnježice. U Slavoniji veći dio dana oblačno s kišom u Podunavlju sve do kraja dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na istoku do jak sjeverozapadni, bura osobito pod Velebitom jaka s olujnim udarima, na moru i umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu između 6 i 10 °C. Najviša dnevna od 7 do 12, a na sunčanom sjevernom Jadranu do 14 °C.