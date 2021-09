Prije dvije godine jedan je otac s Paga u rano jutro pobacao svoje četvero djece u dobi od tri do osam godina s balkona kuće na beton i pritom ih teško ozlijedio. Nagnalo je to glumicu i aktivisticu Jelenu Veljaču da napiše status na Facebooku, koji će kasnije izrasti u inicijativu #spasime.

U vrlo kratkom vremenu javio se velik broj žena, žrtava nasilja s mučnim ispovijestima. No, osim velikog broja priča, voditeljice inicijative iznenadio je i broj majki koje se javljaju zbog loših iskustava tijekom brakorazvodnih parnica. Ogorčene su bile sustavom socijalne skrbi, sudovima, ali i radom Poliklinike za zaštitu djece i mladeži Grada Zagreba.

Uklanjanje mučnih ispovijesti

Tako se prvi puta moglo doznati da tim Poliklinike, pod paskom dojučerašnje ravnateljice Gordane Buljan Flander, tijekom vještačenja u brakorazvodnim parnicama, pogoduje očevima, a majke često naziva manipulatoricama koje ružno govore o svojim partnerima i otuđuju im djecu. Tada se pojavio i pojam "otuđenje djeteta", koji se, tvrde, rijetko veže uz očeve.

Javljale su se i žene, čiji su bivši partneri i očevi njihove djece bili osuđivani nasilnici, koje su tvrdile da im Poliklinika uzima za zlo što ne kontaktiraju s partnerima i potiču djecu na druženje. Takav su modus operandi, tvrde one, preuzeli i Centri za socijalnu skrb. Aktivistica Sanja Sarnavka nedavno je iznijela slučaj žene koju je bivši muž pokušao ubiti pred djecom. Spasili su je prolaznici, a Centar za socijalnu skrb joj je naložio da mu piše u zatvor i govori mu kako su djeca.

Jutarnji neslužbeno doznaje da je Gordana Buljan Flander tada prvi put reagirala i zatražila od inicijative #spasime da ukloni sporne objave. Nije zaboravila upozoriti administratorice da će biti sudski gonjene, ako to ne učine. One to, na kraju, nisu učinile.

Pritužbe koje nitko nije čuo

Slične su se pritužbe mogle čuti i puno prije ovog slučaja. Koordinatorice nevladinih udruga dijelile su među sobom iskustva i shvatile da im sve veći broj žena dolazi s istim problemom. Odvjetnice obiteljskog prava često su se nadale da vještačenja u njihovim slučajevima neće biti dodijeljena Poliklinici za zaštitu djece. No, budući da se ta ustanova isprofilirala kao najrelevantnija, vještačenja su često baš ondje završavala.

No, što se događalo unutar zidova Poliklinike bilo je teško dokazati. Odvjetnica strane koja je izgubila spor nije zvučala uvjerljivo kad bi rekla da je vještačenje tima iz Poliklinike bilo nevjerodostojno. Sudski zabranjena serija članaka H-Altera, zapravo je bila nastavak onoga što je počelo prije dvije godine putem inicijative #spasime.