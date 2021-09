Nakon što je putem suda zatražila zabranu da portal H-Alter piše o njoj i Poliklinici zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, ravnateljica Gordana Buljan Flander, u Dnevniku Nove TV objavila je da daje ostavku na mjestu ravnateljice te klinika. Obratila se izravno gradonačelniku Zagreba Tomislavu Tomaševiću.

"Gospodine gradonačelniče, nakon što tri mjeseca nisam uspjela doći do vas, tražeći podršku za rad ustanove, ja vam večeras podnosim neopozivu ostavku. Nadam se da ćete naći stručnjaka, ili da ga već imate, koji će nastaviti voditi ovu ustanovu na način da i dalje ostane prepoznata i primjer prakse u Europi. Poštujem pravo svakog gradonačelnika da bira svoje suradnike", poručila mu je.

Dodala je kako je, čim je shvatila da nema podršku gradonačelnika, shvatila da daljnja suradnja neće biti moguća.

'Potpuno neprihvatljiva presuda'

Presudu prema kojoj H-alter ne smije objavljivati tekstove o Buljan Flander i Poliklinici u RTL-u Danas komentirala je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek

"U odnosu na ovu presudu i odluku koja je danas donesena, ona nije u djelokrugu Ministarstva kulture i medija niti izvire iz medijskih zakona, nego iz jednog drugog zakona, Ovršnog zakona, gdje je ova odredba mišljena puno šire. Ovo što se danas dogodilo da je netko zabranio a priori novinaru da dalje o nekoj temi piše. To je potpuno neprihvatljivo i ne mogu shvatiti na temelju čega se mogao izvući takva odluka s obzirom da vi ne možete znati što će netko dalje pisati ili govoriti", kazala je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek za RTL Danas.

'Zato smo reagirali kako smo reagirali'

Kazala je i da se u ovom konkretnom slučaju izvršna vlast ne smije uplitati u odluku sudbene vlasti.

"Zato smo reagirali kako smo reagirali, i premijer i ministar pravosuđa i uprave, a i ja. Rekli smo da smatramo to neprihvatljivim. Pravosuđe je jedan od stupova vlasti i samostalno je u donošenju odluka. Ovo osvješćivanje javnosti i sudaca će doprinijeti da se ovake situacije ne događaju. Ono što bi bila moja poruka, ako je zaista nešto kažnjivo ili utuživo, ubrzajmo postupke pa donesimo presudu. Nemojmo posezati za privremenim mjerama pogotovo kad se to odnosi na medije", kazala je Obuljen Koržinek.

Urednik portala H-Alter Toni Gabrić kaže:

"Poliklinika je tijelo javne vlasti. Kao takva ona mora biti u potpunosti podložna propitivanju i građana i građanskih udruga i medija. Ako to netko ne prepozna, to je društveni problem", prenosi RTL Danas.

Poliklinika: 'O skrbništvu uvijek odlučuje sud'

O svemu se priopćenjem oglasila i sama Poliklinika:

"Kroz neistinite tekstove se kontinuirano provlačila teza da se nalazom jedne zdravstvene ustanove roditeljima 'oduzimaju ili dodjeljuju' djeca. To je, naravno, netočno. Kao što smo već naveli, o skrbništvu uvijek odlučuje sud, i to na temelju brojnih dokaza, iskaza, vještačkih ekspertiza, dokumentacije iz raznih ustanova…"

Odluku suda pozdravlja predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika Štefica Karačić koja je već i ranije tražila da se tekstovi uklone:

"Mislim da je u ovom konkretnom slučaju trebalo donijeti takvu odluku i da je konačno došla jedna mudra i pametna odluka. Naživciralo me da se na takav način komentiraju aktivnosti, konkretno prof. Buljan Flander koja je pionirka u području zaštite nasilja nad djecom."

'Ne trči se odmah na društvenu mrežu'

Stručnjakinja za medijsko pravo, odvjetnica Vesna Alaburić, smatra da je odluka suda o zabrani pisanja bez presedana:

"Meni nije poznato da je sud ikada, iti jednom mediju zabranio objavljivanje bilo kakve informacije o nekom pojedincu ili instituciji. To je zaista nezabilježeno u našoj praksi."

Udruga za prava pacijenata poslala je priopćenje u kojem priznaju da su u protekle dvije godine zaprimili veći broj pritužbi na rad Poliklinike: "… te smo mišljenja da je rad poliklinike potrebno detaljno istražiti, s obzirom da pritužbe pristižu sa više relevatnih izvora."

Karačić je na to odgovorila: "Ako zaista netko ima informacije i podatke o nekim kriminalnim djelima, onda postoje načini kako se to rješava. Ne trči se odmah na društvenu mrežu i ne objavljuje nešto kao činjenica, a da to nije provjereno i utvrđeno."