GORDAN MARAS KOMENTIRAO PROSVJED: ‘Gdje je to Zlatko Hasanbegović bio u borbi za ljudska prava do sada?’

Osvrnuo se u i na kontroverzni zahtjev za zaustavljanjem testiranja 5G mreže

Gordan Maras, predsjednik zagrebačkog SDP-a, za N1 je komentirao prosvjed “Festival slobode”, pad povjerenja građana u Nacionalni stožer civilne zaštite, ali i poziv zagrebačke organizacije SDP-a o zaustavljanjanju testirana 5G mreže, za koji kaže da je krivo shvaćeno.

Razumije ogorčenost odlukama Stožera, ali ističe kako neki političari to populistički iskorištavaju.

“Malo je povjerenja u Stožer i odluke koje Stožer donosi i to povjerenje pada. Tu su se priključili ljudi koji to žele iskoristiti, a tu govorimo o onima koji se populistički pokušavaju dodvoriti ljudima, a motivi im nisu nimalo časni ni korisni za građane. Njihova borba za prava ljudi prestaje kada je riječ o bilo kome drugom tko ne misli kao oni”, komentirao je Maras prosvjed, dodajući kako i da pojedini političari, poput Zlatka Hasanbegovića, iskorištavaju nezadovoljstvo građana za skupljanje političkih bodova.

‘Tražimo od stožera da se svi pridržavaju istih mjera’

“Gdje je to Hasanbegović bio u borbi za ljudska prava do sada? Smetale su mu i manjine, smeta mu kad gay parovi udomljuju djecu. Pokušava ubrati plodove od nezadovoljstva građana Stožerom. Bilo bi dobro da povjerenje građana povrate institucije od kojih čekamo odgovor, a to je Ustavni sud”, kazao je.

Pojasnio je i zbog čega pada povjerenje u Stožer.

“Prije šest mjeseci, kada smo imali povjerenja, bilo kako smo htjeli pomoći da stanemo iza odluka Stožera, ali nažalost, kada vidite neprincipijelnost i nedosljednost, kada vidite da se nešto može, a nešto ne može, da propadaju deseci tisuća radnih mjesta, onda povjerenje opada. Ono što tražimo od Stožera je da se apsolutno svi pridržavaju istih mjera i da se prema svima postupa na isti način”, kazao je Maras.

Nada se što ranijem povratku u normalu i ističe kako će se cijepiti čim cjepivo bude dostupno. “Nadam se da će cjepivo biti što prije odobreno, da će biti pušteno u upotrebu da se konačno vratimo životu kao što je bio prije godinu dana”, rekao je Maras.

Na web stranici zagrebačkog SDP-a nedavno je objavljeno kako se traži da se zaustavi testiranje 5G mreže u Zagrebu, a Maras navodi da je u pitanju nesporazum .

‘Došlo je do velikog propusta, isti dan smo demantirali

“SDP podržava tehnološki napredak i vjeruje u institucije. Priopćenje je napisao jedan kolega koji tehnički radi na društvenim mrežama, ali došlo je do jednog velikog propusta. Naš zahtjev bio je da se u skupštini raspravi o tome da li se pridržavaju popisa i pravila prilikom postavljanja stanica, a s druge strane u cijelu raspravu se uključila udruga koja se bori protiv postavljanja tih stanica i na neki način njihovi stavovi i petica spojili su se s našim zahtjevima. Taj isti dan smo to demantirali i maknuli s weba, to nije stav SDP-a”, istaknuo je.

Prema posljednjem istraživanju HDZ podržava 32 posto, a SDP 18 posto pa se postavlja pitanje kakav uspjeh SDP može ostvariti u Zagrebu na lokalnim izborima.

„Naravno da će u Gradu Zagrebu biti više kandidata i da će građani odlučiti što misle o tome tko bi trebao voditi grad naredne četiri godine. Siguran sam da će građani negativno ocijeniti koaliciju HDZ-a i Milana Bandića. Nema razlike između Bandića i HDZ-a. Odgovornost koju HDZ ima za Zagreb identična je odgovornosti gradonačelnika Bandića. Očekujem da se ta promjena sljedeće godine dogoditi i vjerujem da će SDP u tome sudjelovati”, zaključuje je Maras.