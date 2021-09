Molekularni biolog i član vladina Znanstvena savjeta Gordan Lauc gostuje u HRT-ovoj emisiji "Nedjeljom u 2".

U posljednje vrijeme upravo Lauca dobar dio znanstvene zajednice smatra "štetnim" kada se govori o koronavirusu, a hrvatska liječnika komora priopćenjem je u petak zatražila izbacivanje Lauca iz Vladinog Znanstvenog savjeta za koronavirus. Smatraju da on omalovažava opasnost covida-19 te kritizira potrebu visoke procijepljenosti u Hrvatskoj.

"Već godinu dana pokušavam s ljudima s kojima se ne slažem imati otvorenu raspravu. Bila je prije godinu dana jedna zatvorena sjednica Znanstvenog savjeta na kojoj je usuglašeno da nema strožih mjera, a onda je krenulo prepucavanje u medijima", rekao je na početku Lauc.

Lauc je na početku kazao da unutar znanstvene zajednice svi komuniciraju i surađuju normalno te da u medijima to izađe drugačije.

"Ne treba suditi prema objavama u medijima. Već više od godine dana pokušavam s ljudima koji se ne slažu sa mnom imati otvorenu raspravu. U listopadu 2020. održana je sjednica na kojoj je zaključak bio da Hrvatska neće uvoditi strožije mjere, a nakon toga se ta rasprava preselila u javni prostor gdje sam kritiziran bez ikakve osnove", kazao je Lauc.

'Mjere samo usporavaju širenje virusa'

Upitan o pogrešnim procjenama u vezi pandemije, osobito kada je u 29. studenog 2020. g. rekao da je kraj pandemije, rekao je da je pred Božić istaknuo da je val počeo padati bez uvođenja najstrožih mjera. Urednik i voditelj emisije, Aleksandar Stanković, potom je citirao Lauca s kraja prošle godine kada je kazao da će koronavirus biti gotov u proljeće.

"Ok, ajmo vidjeti što znači gotovo. Istraživanja su pokazala da sve nametnute mjere, poput lockdowna, samo usporavaju širenje virusa za 10 posto, ne smanjuje se broj zaraženih. Mjere su nam bile nužne kad nismo znali koliko će ova epidemija ići", kazao je.

"U proljeće 2020. ljudi masovno umiru u Italiji, nitko ne zna što se događa, a jedini dogovor je bio - idemo pokušati shvatiti što se događa, i tada nismo imali izbora. U travnju 2020. vidjeli smo koliko je ljudi bilo zaraženih i mrtvih u New Yorku. Tisuće mrtvih nisu posljedica jako malog broja zaraženih, i shvatili smo da je ovo virus koji može uništiti civilizaciju", poručio je Lauc.

Također, Lauc je na početku epidemije govorio da i hranu treba dekontaminirati. Govoreći o toj izjavi, kazao je da je to bila kriva informacija koja je došla iz Koreje "kada nismo znali da je ovo aerosolni virus".

'Virus neće nestati, ljudi će umirati'

Govoreći o smrtnosti, Lauc je kazao da je u Hrvatskoj umrlo 50.000 ljudi, a pitanje je od čega je tko umro.

"Znali smo da je gotovo, što znači da znamo da smo prošli najgore, u trenutku kada broj zaraženih pada, no dobili smo i drugi val. Virus neće nestati, ljudi će umirati, ali to više nije sistemska prijetnja državi. Ljudi mogu krivo shvatiti kada kažem da je pandemija gotova, no od prosinca 2020. znamo kako ovo može ići i kakve su mjere potrebne, Hrvatska je s najblažim mjerama u Europi završila s praktično najboljim konačnim rezultatom s ukupnim viškom smrtnosti, s obzirom na BDP, jer ne možete uspoređivati smrtnost Hrvatske i Švicarske", kazao je.

"Mi smo sad svi prihvatili, ovaj virus je tu i svi ćemo se zaraziti. Ne možete ga izbjeći, virus se širi zrakom, ne možete ga u idućih 6 mjeseci izbjeći. Možemo se cijepiti, time ćemo minimalizirati ukupan broj žrtava. Država mjerama može rastegnuti tijek epidemije. Nikoga ne može spasiti, a radi štetu", dodao je.

