Nakon dva mjeseca godišnjeg odmora saborski su se zastupnici vratili na Markov trg. Na prvo aktualno prijepodne ove političke jeseni osvrnuo se i predsjednik Sabora, Gordan Jandroković.

"Dugo sam u Saboru ali ne pamtim da je ovako lagano prošlo aktualno prijepodne bez prave političke strasti i sadržaja kada je u pitanju oporba. Dijelim ocjenu da oporba nije dobro iskoristila aktualno prijepodne i očito da su problemi koje oporba ima u vlastitim redovima u većini oporbenih stranaka doveli do toga da budu bezidejni", rekao je za RTL.

Osvrnuo se i na navode da je prijavio nekoga tko ga je nazvao gospodin Njonjo. "To nije istina, to je jedan od pokazatelja na kojoj razini oporba igra ovakve utakmice. To je toliko ispod razine i bizarno je da takvo pitanje dođe na aktualno prijepodne. Zaštićena sam osoba i o mojoj sigurnosti brinu nadležne službe, ali nisam nikoga prijavio za prijetnju", poručio je.

Ozbiljna dilema o Dobroniću

Potom je prešao na ozbiljnije teme. Jedna od njih je i izbor predsjednika Vrhovnog suda. Otkrio je hoće li saborska većina podržati Milanovićevog kandidata Dalibora Dobronića. Tvrdi da je pred njima ozbiljna dilema, koju će nastojati razriješiti do kraja mjeseca.

"Da bi netko postao prvi čovjek Vrhovnog suda, a vodi se stegovni postupak zbog neispunjavanje norme, mislim da ne šaljemo dobru poruku. Druga stvar je mišljenje struke koja je jedinstvena kada su u pitanja opća sjednica Vrhovnog suda. Ona je rekla ne sucu Dobroniću. Nadalje, on nema upravljačkog iskustva, nije vodio nijedan sustav i do sada je sudac prve razine Trgovačkog suda. To je jedna strana priče.

S druge strane svjesni smo da ako ga ne izaberemo da će se priča o izboru predsjednika Vrhovnog suda nastaviti što ne pridonosi stabilnosti ukupnog demokratskog sustava, niti je to korisno za pravosudni sustav. Nije predsjednik Vrhovnog suda osoba koja će reformirati pravosudni sustav, ali bilo je bolje da ga imamo. Pred dilemom smo, izabrati čovjeka koji nije u potpunosti osoba koja bi mogla obavljati tako visoku dužnost, a ako ga ne izaberemo imamo nastavak trakavice. Skoro ćemo donijeti odluku vodeći se razmišljanjem da odlučimo kako mislimo da je bolje za građane", rekao je Jandroković.

Žurne izmjene Zakona o obnovi

Do kraja mjeseca bi na Vladi trebale biti i izmjene Zakona o obnovi, otkrio je šef Sabora te dodao da će one biti žurno stavljene u saborsku raspravu. Osvrnuo se i na sami proces obnove koji gotovo da stoji.

"Ono što mogu konstatirati je očito da proces ne ide brzo koliko smo htjeli. Očito je da postoje problemi s imovinsko-pravnim odnosima, postupkom javne nabave, nelegaliziranim objektima, a očita je i napetost koja postoji između ministarstva i Fonda. Puno je elemenata koje utječu na sporost u obnovi, a nadam se da će Vlada vrlo brzo poslati prijedlog, a da ćemo ga u Saboru još brže izglasati te da će Zakon biti dobar.

Što se tiče Damira Vanđelića, o tome neka sude građani. Volio bih da stvari idu brže i da Fond puno aktivnije i pozitivnije te s više strasti sudjeluje u obnovi, da pripomaže, bude konstruktivan, a da se manje ponaša kao netko tko kritizira i ne nosi odgovornost koju ima on i naš ministar Horvat", poručio je Jandroković i dodao da ima vremena i volje da se stvari ubrzaju.

Odbacio sve inicijative

Kritizirao je i Vučićevu inicijativu da građani srpske nacionalnosti diljem svijeta danas izvjese svoje zastave. Dodao je da se u Hrvatskoj gotovo nitko nije tomu odazvao, što je nazvao dobro promišljenom i mudrom odlukom.

"Kada takve inicijative dolaze iz Beograda koji je bio početkom devedesetih nositelj svih ratova koji su se dogodili na prostoru bivše Jugoslavije, pa sada inicijativa na prostorima gdje se vodio agresorski rat, to nema nikakvog smisla. To nisu poruke budućnosti, to su poruke koje podsjećaju na vrijeme s početka devedesetih, a Srbija iz tog vremena nosi teško breme. Siguran sam da bi takve inicijative trebalo izbjegavati i drago mi je da je hrvatska javnost i da su predstavnici srpske nacionalne manjine tako smireno i mudro reagirali", poručio je.

Osvrnuo se i na mogući referendum o uvođenju eura koji traže Suverenisti u Saboru traže referendum o uvođenju eura. No, Jandroković poručuje da je to pitanje riješeno referendumom o ulasku u Europsku uniju.

"Oni mogu pokušavati, moje je čvrsto uvjerenje, a i velike većine građana po istraživanju iz sedmog mjeseca, 61 posto hrvatskih državljana jest za uvođenje eura. Imaju dobre razloge. 44 milijarde kuna smo u plusu, čeka nas 24 milijarde eura u idućih sedam godina iz različitih fondova EU. Pelješki most nikada ne bi bio izgrađen da nismo članica EU, to utječe i na našu sigurnost kod Schengena", rekao je i dodao da je čvrsto stajalište Vlade da referendum nije moguć zbog odredbi sporazuma o pridruživanju EU.

Rasulo u oporbi

Kad se već dotaknuo oporbene inicijative, odlučio je prokomentirati i stanje u oporbi. Gotovo da i nema većeg kluba zastupnika u kojem nema nekih previranja.

"Oporba je u stanju koje nismo baš mogli predvidjeti da će se dogoditi, da se dva najveća kluba nalaze u takvim problemima da su u podjelama, da je klub Domovinskog pokreta napustio velik broj zastupnika pa i njegov osnivač i predsjednik stranke. Što se tiče SDP-a, očito su veliki prijepori, vodi se politička bitka unutar stranke jesu li izbačeni članovi Kluba. Potpuno su nemoćni i nisu koncentrirani na ono što je njihova glavna zadaća, a to je pokušaj utjecaja na Vladu da bude bolja, još kvalitetnija, da donosi odluke koje su još više u interesu građana. Oporba mora biti korektiv, a oporba koja se bavi samom sobom gubi smisao i od nje nema neke velike koristi", istaknuo je.

Osvrnuo se i na probleme unutar stranke, točnije korupcijsku aferu koja se povezuje s kutinskim gradonačelnikom Zlatkom Babićem. Jandroković tvrdi da je vrh stranke zadužio županijsku organizaciju da istraži što se dogodilo.

"Ne bih želio suditi temeljem onoga što sam čitao ili vidio u medijima. Volio bih prepustiti nadležnim državnim institucijama da odrade svoj posao, kao što su radili u čitavom nizu slučajeva unazad godinu ili dvije. Tu je vidljivo da je tu bilo dužnosnika HDZ-a, SDP-a, HNS-a, nezavisnih zastupnika. Očito je da DORH i USKOK ne rade ni po babi ni po stričevima, držeći se Zakona", kazao je.

Na tvrdnju iz oporbe da institucije rade po nalogu, Jandroković odgovara da je to - nevjerojatno. "Kada se dogodi da bude uhićen netko iz redova HDZ-a, onda je to u redu jer smo mi kao korumpirani, a kada se to isto dogodi u njihovim redovima kažu da je to osmislio HDZ. To tako ne funkcionira. Hrvatske institucije imaju slobodne ruke i svatko tko je prekršio zakon može se naći na udaru zakona i tako treba i biti", zaključio je Jandroković.