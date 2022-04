Početkom travnja, premijer Andrej Plenković i njegovi suradnici iz stranke pompozno su najavili veliku rekonstrukciju Vlade. Do rekonstrukcije je trebalo doći poslije Uskrsa, a političkim se kuloarima pričalo da bi u toj rekonstrukciji trebalo biti promijenjeno do čak sedam ministara, s kojima šef Andrej Plenković nije zadovoljan, ili pak su opterećeni nekim aferama zbog kojih ih više ne može držati u Vladi.

No, ispada da i za ovu situaciju vrijedi ona stara narodna "tresla su se brda, rodio se miš". Jer, ne samo da do rekonstrukcije još nije došlo, već se posljednjih dana intenzivno priča da Plenković razmišlja o minimalnim kadrovskim izmjenama u Vladi. Prema posljednjim, još uvijek neslužbenim informacijama, a izlaznim vratima su ministri Tomislav Ćorić, Josip Aladrović i Boris Milošević.

Politički analitičar Žarko Puhovski u razgovoru za Net.hr ističe da za to otezanje s rekonstrukcijom postoji više razloga. "Po mom sudu, bitan razlog koji se ne spominje je da je ta rekonstrukcija potpuno nebitna. Ta Vlada se zapravo pojavljuje kao produžetak samog Plenkovića, svi su oni na neki način tu kao neki njegovi agenti, a ne kao samostalni politički igrači ili igračice. Tako da je to u osnovi nevažno", kaže nam Puhovski.

"On s jedne strane ima drugih, očito prečih poslova, a s druge strane mi se čini da je privlačnost te pozicije ministra ili ministrice dosta pala. Oni nemaju veliku realnu moć, budući da sve bitne odluke donosi premijer, a s druge strane su pod takvim povećalom javnosti koja se, po mom sudu, s veseljem bavi nebitnim stvarima, a ne onima koje su bitne, da je u tom krugu ljudi koji se mogu smatrati kandidatima teško naći nekog neporočnog, a da mu se ili joj se ne bi mogla pronaći neka nekretnina, i tako dalje", kaže nam ovaj politički analitičar.

Dodaje kako to samo pokazuje da se unutar političke klase kod nas uvriježilo ponašanje koje je, recimo uobičajeno, "normalno", ali nije javno prihvatljivo.

Promjena ministara postala je rutina

Na pitanje kako komentira da premijer planira promijeniti minimalni broj ljudi, a ne sedam kako je bilo najavljeno, Puhovski kaže da je on stalno bio mišljenja da će mijenjati troje ministra, najviše četiri.

Upitan kolika je ovo realna opasnost za Plenkovića da će uskoro možda morati smijeniti još nekog ministra, jer se primjerice zbog nekretnina imovinske kartice za novog ministra Paladinu zainteresirao DORH, Puhovski kaže da je to sad postala neka vrsta rutine. "Svaka dva-tri mjeseca može promijeniti nekog ministra. To je s jedne strane gubitak energije i vremena, a s druge strane daje nekakav privid reakcije na zahtjeve javnosti.

"Mene užasno smeta činjenica da praktički nitko od ministara nije smijenjen zbog nesposobnosti, jer to je ipak bitan aspekt njihove funkcionalnosti. Imali smo od bivšeg ministra graditeljstva primjerice koji nije znao kada su se počele kuće obnavljati, na dalje čitav niz ministara koji su bili naprosto nesposobni.Primjerice, ministar vanjskih poslova mi se čini potpuno nesposoban, ministar obrane mi se čini potpuno nesposoban. A otići će samo oni koji su s nekretninama došli na zao glas", kaže Puhovski.

Predsjednik je svojim napadima nekima produžio mandat

Na pitanje jesu li Milanovićevi napadi na Plenkovića pomogli da se malo manje priča o temi rekonstrukcije, Puhovski smatra da je predsjednik svojim napadima nekim ministrima čak i produžio mandat. "Milanovićevi napadi na HDZ i Plenkovića ispadaju jadni jer su neuspješni, ne sam zato što njima ne pada rejting, niti Plenkoviću niti stranci, nego prije svega zato što Milanović služi kao neka vrsta gromobrana, tako da se javnost u svojim gromovitim osvrtanjima na nekretnine ministara i ministrica ne stiže dovoljno time baviti, nego se mora baviti eskapadama Milanovića i odgovorima Plenkovića", kaže Puhovski, dodajući da je Milanović tu postigao neku vrstu autogola, ako je doista njegova nakana bila, a tvrdi da je i izgleda da je, slabiti poziciju Plenkovića.

"On je doveo do toga da će sada Plenković ispasti hrabar čovjek ako recimo smjeni nesposobnog ministra obrane, kojeg bi inače vjerojatno već davno bio smijenio, jer će ispasti da se on nije dao impresionirati time da to čini pod Milanovićevim pritiskom, nego eto svojom voljom je učinio nešto; premda se nekima učinilo da je popustio Milanoviću. Isto važi za ministra vanjskih poslova koji zasigurno neće biti zamijenjen, tako da je Milanović vjerojatno nekoliko mjeseci produžio mandat Banožiću, a još više Grlić Radmanu", mišljenja je Puhovski.

Za kraj, dodaje da do rekonstrukcije mora doći u narednih desetak dana. "To mi se čini potpuno očitim jer će odugovlačenje opet stvoriti ono što svi mrze da im se dogodi, pa i Plenković - do privida slabosti. Oni bi radije bili slabi nego priznali da jesu slabi", zaključuje Žarko Puhovski u razgovoru za Net.hr.