Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs izjavio je u srijedu ujutro da obrazovni proces nitko ne smije narušavati i da je trenutno proces oko učenika u Krapinskim Toplicama koji je odbio nositi masku u rukama socijalnih službi. U emisiji Hrvatskog radija Fuchs je kazao da postoji zakonom propisana procedura i da socijalne službe rade svoj dio posla, razgovaraju s roditeljima učenika kako bi se razriješila kriza.

'Ravnatelj postupa ispravno'

On je kazao da procedura - ako se ne stanje ne razriješi razgovorom - dalje uključuje procjenu o oduzimanju djeteta zbog neodgovornog ponašanja i zanemarivanja djeteta. Nadam se da do toga neće doći, kazao je Fuchs i dodao da je na djelu "vrlo tužna priča" u kojoj se dio roditelja neutemeljeno protivi nošenju maske, iako su one samo obavezne na hodniku i u toaletu.

Propisi se moraju poštivati, a ravnatelj postupa ispravno, ustvrdio je i dodao da Ministarstvo razgovara s policijom o postupanju ako dođe sličnih pojava u drugim školama. Obrazovni proces se ne smije narušavati, i nikakve demonstracije nisu dopuštene u školama i njihovim dvorištima dok traje nastava, ponovio je ministar Fuchs.

Zadovoljan epidemiološkim stanjem u školama

On je izrazio zadovoljstvo epidemiološkim stanjem u školama i kazao da nastavnici i ravnatelji imaju ogromno iskustvo. Zbog velike važnosti da učenici dolaze na nastavu u školu, a ne online, pojava pozitivnog učenika neće cijeli razred staviti u izolaciju, nego samo najbliže kontakte učenika.

Prema Fuchsu, za suočavanje s epidemijom je najvažnija visoka procijepljenost, a ona je različita u pojedinim dijelovima sustava. Cijepljeno je oko 57 posto nastavnika osnovnih škola, 60 posto nastavnika u gimnazijama, u visokim školama iznad 70 posto, a na znanstvenim institutima 80 posto. Ipak, Hrvatska neće uvoditi obavezno cijepljenje nego će se apelirati na nastavnike i roditelje da se cijepe i ako zaštite i sebe i druge, kazao je Fuchs.